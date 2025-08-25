El 'mochi español' llega a Mercadona: tiene un sabor irresistible

El panorama del consumo español ha sido testigo de un inesperado fenómeno culinario en las últimas semanas, impulsado por el alcance de las redes sociales. Lo que en principio es un sencillo hojaldre relleno de crema de cacao, comercializado por Mercadona bajo su marca Hacendado, ha trascendido la categoría de dulce convencional al ser apodado por los usuarios como el "mochi español". Este sobrenombre, aunque no se corresponde con el mochi tradicional japonés, alude a la peculiar textura y cremosidad que los consumidores le atribuyen, generando un intenso debate y multitud de reseñas en plataformas digitales.

Asimismo, la propuesta de Mercadona se inscribe en una estrategia ya consolidada de la cadena valenciana de ofrecer dulces en un práctico formato monodosis. Este diseño individualizado, que pesa 51 gramos, no solo busca facilitar el control de las raciones, sino que también se presenta como una opción cómoda y lista para llevar. Su fórmula combina la textura crujiente y ligera del hojaldre con una untuosa crema de cacao en su interior, una combinación que ha tenido buena acogida entre la clientela.

Por otro lado, la facilidad para adquirir este producto, con un precio individual de tan solo 0,28 euros, ha catalizado un fuerte efecto de compra por impulso en los lineales de la cadena. Este factor económico, sumado a la viralidad que ha alcanzado el "mochi español" en la esfera digital, con innumerables recomendaciones y valoraciones, ha posicionado al dulce como un producto destacado y un tema de conversación en los hogares españoles.

El inesperado dulce que revoluciona los lineales de Mercadona

En definitiva, el caso del "mochi español" de Mercadona representa un claro ejemplo de cómo la conjunción de varios factores puede resultar en un éxito en el mercado. Un producto bien formulado, una estrategia de precios ajustada, el práctico formato monodosis y una inesperada conexión con el público a través de un apodo ingenioso en redes sociales, han consolidado a este hojaldre como un referente. Pone de manifiesto, además, la importancia de las plataformas digitales como motor de consumo.