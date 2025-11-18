El momento clave para cambiar los neumáticos a unos de invierno: no es con la primera nevada

Con la llegada del invierno, muchos conductores esperan a que caiga la primera nevada para montar neumáticos de invierno. Sin embargo, esta práctica puede resultar peligrosa.

La clave no está en la nieve visible, sino en las temperaturas frías persistentes, que afectan directamente al rendimiento de los neumáticos de verano.

Cuando el termómetro baja de forma continua por debajo de los7 °C, las ruedas de verano pierden flexibilidad, la tracción disminuye y aumenta la distancia de frenado, incluso en carreteras secas.

Anticiparse al frío y montar neumáticos de invierno antes de que las condiciones se compliquen es esencial para conducir con seguridad durante toda la temporada.

Por qué no esperar hasta que nieve

A bajas temperaturas, las gomas veraniegas se endurecen y pierden adherencia. Por el contrario, las ruedas diseñadas para el invierno están hechas con un caucho más blando, que se mantiene flexible incluso en el frío, lo que mejora la tracción y reduce la distancia de frenado en superficie fría o húmeda.

Lo más sensato es realizar el cambio de ruedas antes de la llegada de los días fríos, entre octubre y noviembre suele ser el momento óptimo.

Después, cuando vuelva el calor o las temperaturas suban por encima de los 7 °C, es recomendable montar de nuevo los neumáticos de verano, que suele ser entre marzo y abril.

Riesgos de demorar el cambio

Si dejas para el último momento el montaje de tus neumáticos de invierno, puedes enfrentarte a varios inconvenientes.

Los talleres pueden estar muy ocupados justo antes de las nevadas, y tú puedes estar circulando bajo condiciones peligrosas con neumáticos inadecuados para el frío.

¿Es obligatorio poner los neumáticos de invierno en España? Esto dice la ley La Razón

¿Es obligatorio en España?

No hay una ley nacional que obligue a todos los coches a llevar neumáticos de invierno, pero sí pueden exigirse en zonas de montaña o en tramos con riesgo de hielo o nieve.

Dependiendo de la carretera y las condiciones, las autoridades pueden pedir su uso o imponer sanciones si no están instalados.

Consejos para un uso seguro