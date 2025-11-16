Retromóvil Madrid, la gran cita de los coches clásicos en Ifema el último fin de semana de noviembre

Entre el 28 y el 30 de noviembre los pabellones de Ifema recibirán una de las grandes exposiciones de automóviles clásicos del año, con la presencia de grandes marcas del motor que, junto a sus modelos más emblemáticos, mostrarán sus últimas novedades. La exposición tendrá diferentes actividades complementarias entre las que destaca una subasta de coches clásicos donde se podrán adquirir piezas de colección a buen precio.

Retromóvil Madrid Eventos Motor

Este salón Retromóvil será una cita imprescindible para los amantes de la historia, la innovación y la emoción del motor. Entre las marcas que han anunciado su presencia destaca Renault, que revivirá el espíritu de sus icónicos R4 y R5 que renacen en clave eléctrica. La marca del rombo presentará un Renault 4 clásico junto al nuevo Renault 4 E-Tech, un crossover eléctrico que mantiene la actitud aventurera del modelo original. Junto a él, el público podrá comparar un Renault 5 histórico con el Renault 5 E-Tech, el urbano eléctrico que evoca al vehículo que marcó a generaciones desde los años 70 y 80.

Además, en esta edición se celebran los 70 años de DS, un aniversario que mostrará la evolución de la marca desde el mítico “Tiburón” hasta el actual DS Nº8, su interpretación más reciente del lujo tecnológico. Y se complementará con una cuidada selección de modelos históricos, entre ellos los DS 19, DS 21, versiones familiares y el Chapron, que recuerdan por qué esta saga sigue siendo un referente en diseño y confort.

Otro ejemplo será Ebro, que une la herencia industrial con la nueva etapa de esta marca que fue clave en la historia del automovilismo español. Regresa al salón

con una muestra que une su pasado y presente, como un camión clásico restaurado, símbolo de la industria nacional, junto a uno de sus nuevos SUV.

También el BMW M Club España celebrará los 40 años del modelo M3 con un espacio dedicado en exclusiva a su legado. Allí se presentará una selección completa de sus carrocerías, que incluirá piezas tan especiales como un E30 Cabrio, un E36 GT y el actual G82, además del resto de generaciones que han definido la evolución del modelo. La muestra permitirá recorrer cuatro décadas de un vehículo que no solo redefinió el concepto de deportivo alemán, sino que se consolidó como un símbolo de carácter, emoción y excelencia técnica.

Uno de los atractivos de este salón será la celebración de una completísima subasta de automóviles clásicos y antiguos en donde los aficionados podrán pujar por sus modelos más apreciados. Un acontecimiento difícil de encontrar en España.