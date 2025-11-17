Madrid: los coches con dos ocupantes pagarán menos en Navidad en estos tres aparcamientos

Una medida que buscar la movilidad, en las próximas fiestas navideñas. Los aparcamientos de Pedro Zerolo, avenida de Portugal y plaza del Carmen activarán el próximo 1 de diciembre un descuento del 15% en tarificación para vehículos que lleven más de dos ocupantes, una medida con la que el Ayuntamiento quiere reducir el número de desplazamientos en coche privado por la ciudad.

Se trata, han informado esta mañana fuentes del área de Movilidad del Consistorio madrileño, un proyecto piloto con Inteligencia Artificial para fomentar la alta ocupación en vehículos y una medida también que contribuye a reducir los desplazamientos del tráfico rodado en vehículo privado.

En concreto, dos de los aparcamientos implicados son gestionados por la Empresa Municipal de Transportes (EMT), el situado en la avenida de Portugal y el de Pedro Zerolo, y el que está concesionado a Empark en la plaza del Carmen.