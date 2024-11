El motivo por el que España se quedó sin Disneyland: así se eligió París en el último momento

Valencia, Castellón, Alicante y Tarragona eran cuatro de las ciudades españolas favoritas para albergar Disneyland, el parque de atracciones que Disney quería construir en Europa. También Málaga, Jerez, Barcelona o Almería sonaban con fuerza. Y de hecho, la mayoría de los directivos de la compañía que estaban al frente del proyecto preferían a España, que llegó a ser un candidato sólido de principio a fin. Eurodisney tenía todas las papeletas para construirse en nuestro país, pero una decisión de última hora lo cambio todo y acabó siendo construido en la ciudad de Francia que todos conocemos: la capital París.

Corría la década de 1980 cuando The Walt Disney Company, el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo, quería establecer un parque temático en Europa, similar a los que ya se encontraban en Estados Unidos. Buscaba un lugar estratégico y accesible, para todos aquellos europeos que, ante la dificultad de cruzar el Atlántico, pudieran tener la oportunidad de disfrutar de atracciones de temática de Disney en el propio suelo del Viejo Continente.

Por supuesto, fueron muchas las ciudades de diversos países de Europa que llegaron a sonar como candidatos. Alemania, por su posición geográfica; Italia o Grecia, por su importancia en la historia, o Reino Unido, por ser uno de los países con mayor importancia en el continente, eran algunos de ellos. Pero en Disney gustaba mucho dos naciones especialmente: Francia y España.

La compañía tenía claro que el oeste de Europa era el lugar idóneo quizás por estar más cerca de EEUU, lo que llevó a ambos países a la fase final de un atractivo proyecto, según cuenta el medio Condé Nast Traveler. En el caso de España, había muchas papeletas por su clima mediterráneo que auguraba que el ambiente pudiera ser el mejor en cualquier época del año. Un icónico complejo que hubiera supuesto la llegada de millones de visitantes cada año a nuestro país.

"Queríamos estar cerca de la mayor base de población, en la encrucijada de Europa. Aunque el Reino Unido tiene un clima empresarial y creativo acogedor, no consideramos Inglaterra para EuroDisney por razones de ubicación. Consideramos Francia y España. La mayoría de los directivos de Disney que heredamos el proyecto preferirían ir a España debido a las supuestas similitudes con Los Ángeles y Florida", decía en aquel entonces, Michael Eisner, presidente de Disney por aquella época, tal y como recoge el sitio web "Disney and more".

España añoraba entonces el que hubiera sido un triplete único para 1992, pues más allá de una hipotética inauguración de EuroDisney en España, aquel año tuvo lugar la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Además, hubiera sido un gran incentivo al turismo internacional y un importante motor para la economía española.

Así, España contaba con cuatro candidaturas muy fuertes: el área entre L’Ametlla de Mar y Vandellós, en Tarragona; el cordón Cabanes-Oropesa-Torreblanca, en Castellón; la zona de marjales de la población de Valencia en Pego, entre Gandía y Dénia, y la localidad alicantina de Santa Pola.

No obstante, el 18 de diciembre de 1985 Disney anunció su decisión final en un comunicado y eligió Francia, y no en España, para la construcción de Disneyland. Se explicó que la localidad elegida sería Marne-la-Vallée, a unos 32 km de París, por su proximidad a una de las mayores concentraciones de población europea, su infraestructura de transporte y su atractivo turístico, así por la densidad de población del país galo. Aunque Francia es el país más visitado del mundo a día de hoy y España el segundo, ligeramente por debajo, en los años 80 la diferencia era bastante más notable.

Otro de los motivos es que el gobierno francés acordó con Disney la construcción del AVE a las puertas del parque (permitiendo que el parque estuviera conectado por alta velocidad con los países europeos) o que, en el caso del proyecto de París, Disney construiría, además de los parques, una ciudad y una amplia oferta de ocio.

"España, un país fantástico, habría sido una buena elección, pero carecía de la historia de turismo tipo Disney. Si hubiéramos elegido Barcelona o incluso Valencia, no habría sido tan cálido en invierno como Florida, y no era una ruta conveniente a través de Europa. París, en cambio, está ubicado en el centro", certificó Eisner.

La construcción del parque de atracciones comenzó en 1988 y requirió una inversión inicial de más de 3.000 millones de dólares. Disney se inspiró en sus otros parques, adaptando ciertos aspectos al público europeo.

Así, el parque abrió sus puertas el 12 de abril de 1992 con el nombre de EuroDisney Resort, cambiando de nombre en 1994 para buscar una mayor conexión con su ubicación. En la actualidad, Disneyland París es el destino turístico más visitado de Europa, recibiendo cerca de 15 millones de visitantes anuales.