Renfe suspende también este lunes la alta velocidad entre Madrid y Galicia

La circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa suspendida por los incendios forestales que asolan el noroeste peninsular, según ha informado este lunes por la mañanel gestor ferroviario Adif.

Los numerosos incendios activos y las altas temperaturas en las provincias de León, Zamora y Ourense impiden operar con seguridad desde el pasado martes. Además, otras tres líneas más de la red convencional ferroviaria también permanecen interrumpidas.

Adif ha detallado en sus redes sociales que la línea entre León y Monforte de Lemos continúa cortada entre los tramos de Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, y Montefurado, en Lugo.

También sigue interrumpido el servicio entre Zamora y Sanabria, concretamente entra Carbajales de Alba y Sarracín de Aliste. Asimismo, también existe un tramo cortado entre Guardo (Palencia) y Puente Almuhey (León), en la línea de ancho métrico Palencia-León.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró este domingo que la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguiría interrumpida durante este lunes, día 18. "El panorama no cambia a mejor. Mañana tampoco tendremos servicio en la LAV Madrid-Galicia", ha publicado Puente en X poco antes de la medianoche. Previamente, Adif había informado en la misma red social que los trenes estarán suspendidos al menos hasta mediodía de este lunes.