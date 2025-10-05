Una mujer lanza una campaña en vallas publicitarias para encontrar marido y recibe miles de respuestas

Lisa Catalano, una mujer de 42 años del área de la bahía de San Francisco, ha decidido buscar el amor de una forma tan innovadora como audaz: con una campaña de marketing personal diseñada para captar la atención de posibles parejas.

Su estrategia incluye un sitio web, MarryLisa.com, promocionado mediante vallas publicitarias en la autopista y anuncios en taxis locales. La iniciativa, de estética minimalista (una fotografía suya acompañada por la dirección web en letras amarillas sobre fondo negro), ya ha generado cerca de 1.800 respuestas de candidatos interesados. El objetivo, según explica, es atraer la atención “de manera directa, honesta y efectiva”.

La idea surgió tras una conversación con amigas sobre la dificultad de conocer a alguien fuera del ámbito digital. “Pensé: si las marcas promocionan productos en las carreteras, ¿por qué no promocionarme a mí misma de forma honesta?”, comentó Catalano, convencida de que el amor puede encontrarse también fuera de las pantallas.

El sitio web funciona como un formulario de citas detallado en el que los interesados deben indicar su educación, ocupación, ubicación, aficiones y rasgos de personalidad. Catalano tiene claras sus prioridades: busca una relación monógama y estable, con miras a formar una familia, y da especial importancia a la compatibilidad en valores, religión y estilo de vida.

Detrás de esta singular iniciativa hay también una historia personal marcada por la pérdida. Tras romper un compromiso y perder a su pareja debido a una enfermedad terminal, Catalano reconoce que le resultó difícil volver a conectar emocionalmente a través de los métodos tradicionales. “Estoy cansada de deslizar hacia la derecha”, confesó en alusión a las aplicaciones de citas.

Su campaña ha generado una ola de reacciones: mientras muchos celebran su creatividad y valentía, otros consideran su estrategia poco convencional. Sea como sea, Lisa Catalano ha conseguido lo que buscaba: no pasar desapercibida en su búsqueda de un amor real.