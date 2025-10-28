Una narcolancha mata a un guardia portugués en el Guadiana y deja heridas a otras tres personas

Un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal ha muerto y otros tres han resultados heridos de forma leve después de que la embarcación en la que viajaban, de la Unidad de Control Costero, colisionara la noche del lunes con una lancha rápida presuntamente vinculada al tráfico de drogas en el río Guadiana.

El incidente ocurrió alrededor de las 23.15 (hora local) en la zona de Alcoutim, en la frontera con la provincia española de Huelva.

La GNR intervino tras recibir un aviso sobre una lancha que se desplazaba a gran velocidad por el río. Los policías detectaron la embarcación y ordenaron que se detuviera, pero instantes después de produjo la colisión que que provocó la muerte del cabo Pedro Silva y lesiones leves a otros tres compañeros.

Posteriormente, la lancha fue localizada en llamas a unos dos kilómetros del lugar del impacto, mientras sus tripulantes huyeron. "Actualmente estamos realizando búsquedas con el apoyo de la Guardia Civil (española), pero también con el de la Policía Marítima (lusa) y la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil" de Portugal, indicó el portavoz de la GNR, el teniente coronel, Carlos Canatário.

El teniente coronel agregó que por el tipo de la embarcación y la velocidad a la que navegaba, se sospecha que podría estar relacionada con actividades de narcotráfico. Por el momento, las autoridades no conocen el origen de los criminales ni de dónde salió la lancha. La Policía Judicial portuguesa ha asumido la investigación.