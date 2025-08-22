Las nuevas cámaras con Inteligencia Artificial de la DGT para multar a quienes incumplan las normas

La seguridad vial es un tema realmente importante, pues en base a la misma, se ven involucradas las vidas de miles de personas. Todo conductor que circule por las carreteras españolas debe tener pleno conocimiento de las normas de circulación que impone la Dirección General de Tráfico, la máxima entidad de tráfico en España.

Entre las normas más importantes se encuentran el Reglamento General de Circulación y la Ley de Tráfico. En estas normas vienen recogidas las velocidades máximas permitidas en las distintas carreteras de la geografía española.

Para evitar que los conductores incumplan los límites establecidos la DGT mediante la Guardia Civil de Tráfico utilizan distintas tecnologías para interceptar a aquellos que incumplen las normas. Recientemente se ha vuelto viral una información sobre el uso de Inteligencia Artificial en estas tecnologías.

Las nuevas cámaras con Inteligencia Artificial de la DGT

Las nuevas cámaras con Inteligencia Artificial que ha implementado la Dirección General de Tráfico (DGT) en España tienen como objetivo principal mejorar la seguridad vial detectando de forma automática una infracción muy peligrosa: la invasión de la línea continua en las incorporaciones a vías rápidas.

Este sistema utiliza un par de cámaras sincronizadas: una vigila el carril de aceleración y la otra controla el carril derecho de la vía principal. Cuando un vehículo se incorpora antes de que termine la línea continua, saltándose esta señal que está hecha para garantizar una incorporación segura, la inteligencia artificial detecta esta infracción, la interpreta y envía la evidencia al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (CTDA) para la tramitación de la correspondiente multa.

Esta infracción está sancionada con una multa económica de 200 euros y no conlleva la retirada de puntos en el carné de conducir, pero es una infracción que genera un número elevado de accidentes graves; solo en 2021, esta maniobra causó 217 muertes en las carreteras españolas.

Dónde se encuentran las nuevas cámaras con IA de la DGT

Actualmente, estas cámaras ya están activas en cuatro tramos estratégicos de la red de carreteras española, con alta densidad de tráfico y frecuencia de este tipo de maniobras indebidas. Los lugares son:

A-1, km 15,95 (sentido decreciente)

A-2, km 11,8 (sentido decreciente)

A-42, km 16,9 (sentido decreciente)

A-6, km 20,2 (sentido decreciente)

La DGT planea instalar más radares con esta tecnología durante 2025, ampliando el control no solo para excesos de velocidad, sino también para otras infracciones críticas como el respeto a las señales de Stop.