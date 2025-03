El número exacto de plantas de marihuana que puedo tener en casa para que no me multen

El cultivo de marihuana en el hogar es un tema que ha generado debate en España, donde la legislación actual no establece un límite máximo o mínimo de plantas permitidas. A pesar de la creencia popular de que el límite permitido es de tres plantas, la legislación española no establece un número específico.

De hecho, el cultivo de marihuana no está legalizado y está regulado por diferentes normativas. El artículo 36.18 de la Ley de Protección Ciudadana considera una infracción grave el cultivo de drogas en lugares visibles al público, mientras que el artículo 368 del Código Penal impone penas de prisión de uno a tres años y multas a quienes promuevan o faciliten el consumo ilegal de estupefacientes.

Para minimizar riesgos legales, es fundamental que las plantas de marihuana sean destinadas exclusivamente al consumo propio y que no estén en lugares visibles, como terrazas o balcones. Para calcular cuántas plantas se pueden cultivar sin riesgo de ser considerado un delito, se recomienda estimar el consumo anual de cannabis mediante la siguiente fórmula: '365 días del año x gramos consumidos diariamente = cantidad para autoconsumo'.

Las autoridades evalúan si las plantas están destinadas al consumo personal y si han sido cosechadas parcial o totalmente antes de determinar si se trata de una infracción administrativa o un delito.

Multas y sanciones por tenencia de marihuana

Las consecuencias legales del cultivo de marihuana varían en función de si se considera una infracción administrativa o un delito contra la salud pública. Si se determina que las plantas están destinadas a la comercialización o al tráfico, se aplicará el artículo 368 del Código Penal, lo que puede derivar en penas de prisión. En caso de ser una infracción administrativa, la Ley de Seguridad Ciudadana prevé multas de entre 601 y 30.000 euros, así como la incautación de las plantas y equipos de cultivo.

Si un vecino tiene plantas de marihuana en un lugar visible, como un balcón o terraza, se le puede denunciar, ya que constituye una infracción administrativa según la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, si las plantas no son visibles y no hay pruebas de que estén destinadas a la venta, no habría motivos legales suficientes para presentar una denuncia.

¿Dónde es legal la marihuana?

La legislación sobre la marihuana varía según el país. Mientras que en Uruguay, Canadá, Sudáfrica y los Países Bajos su uso recreativo es legal, en otros países como Portugal, Estonia, Israel y Tailandia se ha despenalizado parcialmente. En Estados Unidos, la regulación depende de cada estado, mientras que en España, aunque el consumo privado no está penalizado, su venta y distribución siguen siendo ilegales.