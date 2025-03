Okupan la única vivienda de una familia con discapacidad: "Solo quiero llorar, necesitamos la casa o el dinero para vivir"

Se están llevando a cabo varias propuestas de ley para acortar los procesos en algunos tipos de okupaciones como son las que se dan mediante allanamiento de morada o usurpación de vivienda. Si nada cambia y el Ejecutivo no lanza una ley orgánica que lo evite, el 3 de abril entrará en vigor la reforma que permitirá juicios rápidos en estos dos casos, es decir, que estos dos supuestos pasarían a resolverse en un plazo estimado de 15 días. También se votó a favor en el Congreso de los Diputados de tramitar la propuesta de Junts, que pide desalojos en 48 horas.

Sin embargo, hay un tipo de okupación olvidado y al que no afectarían estas leyes de entrar en vigor, la inquiokupación. Esta se produce cuando los inquilinos, tras firmar un contrato de alquiler, dejan de pagar la renta y se niegan a abandonar la propiedad. Cada vez son más habituales estos casos, y el último, desvelado por 'Libre Mercado', es especialmente llamativo. La víctima es un matrimonio con un una discapacidad acreditada del 65%. Además la situación de su hijo es similar, según reveló la mujer al medio mencionado: "A él le pilló una moto con 8 años y cobra una pensión de 500 euros porque no puede trabajar".

Una familia con discapacidad sufre una okupación en su única vivienda

Todo comenzó cuando intentó vender el piso mediante una inmobiliaria, pero no lo conseguía y una vecina les aseguró haber visto gente dentro de su casa. Al hablar con la inmobiliaria, todo estalló: "Fuimos a ver qué pasaba y resulta que la chica nos dijo que, como costaba mucho venderlo, se lo había dejado a un chico", reveló. Pese a ello, la mujer revela que les convencieron para alquilar: "Me convenció asegurándome que me lo iba a pagar muy bien y que no iba a tener problemas".

El pasado octubre la situación empezó a complicarse: "En septiembre, el chico nos dijo que se había quedado sin trabajo y en octubre solo nos pagó 300 euros de los 475", explicó la mujer al mencionado medio. A inicios de este año, llegó lo peor: "Ella me dijo que tenían tres hijos y que no quería hablar del tema porque estaban muy mal y desde enero ya directamente han dejado de pagar". Los hijos ya pueden acreditar vulnerabilidad y esto hace imposible el desalojo a día de hoy.

La dramática situación de la familia

Esta familia no es una gran propietaria o una inmobiliaria, este piso es el único que tienen y lo querían vender para vivir en otro más barato. La mujer está al límite: "Necesitamos ese dinero o la casa para poder vivir y, viendo cómo están las cosas, me mata pensar que esto pueda alargarse". Esto ha afectado a su estado de salud: "Me han tenido que recetar nuevas pastillas, porque yo sufro de ansiedad y esto me pone mucho peor. Además, con la fibromialgia tengo muchos dolores y ahora mismo solo tengo ganas de llorar, así que ya prácticamente ni salgo de casa".

Pide compasión a sus inquiokupas: "Yo he trabajado con mi niño pequeño y discapacitado en todo lo que me ha salido: si he tenido que fregar, he fregado; si he tenido que ir a un matadero, he ido a un matadero; y si he tenido que trabajar en una residencia con abuelitos, lo he hecho. Ellos pueden hacer lo mismo", y lanza un mensaje al Gobierno: "Si yo no recupero mi vivienda, haré lo mismo, porque ya no puedo más, pero entonces… ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Esto es lo que quiere el Gobierno?". Está siendo ayudada por la Plataforma de Afectados por la okupación, muy activa en esta lucha.

La indignación de los propietarios

El Real Decreto-ley 11/2020, prolongado hasta finales de año tras la aprobación del decreto social acordado entre Gobierno y Junts, impide el desalojo de cualquier persona vulnerable sin alternativa habitacional, aunque tenga una sentencia firme del juzgado.

Ante ello, asociaciones como Aprovij, Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica, han dicho basta y han anunciado una manifestación para este domingo. Este es uno de los múltiples mensajes con los que anuncian su movilización: "Hace 5 años de la paralización de desahucios a inquilinos morosos vulnerables (RD 11/2020). Desde entonces los propietarios se cuidan mucho de quien entra en su casa. El domingo 30 también nos manifestamos para que acabe un decreto que es la causa de los castings de alquiler". Su presidenta explicó a LA RAZÓN su caso y la situación general.