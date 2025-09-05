La OMM advierte: las fuertes emisiones de los incendios en España deteriorarán la calidad del aire en toda Europa

Los incendios forestales que este verano han arrasado grandes extensiones de terreno en España y Portugal, afectando cerca de un 1 % de la península ibérica, podrían tener consecuencias más allá de sus fronteras.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las fuertes emisiones de esos fuegos van a deteriorar la calidad de aire en todo el continente europeo.

"Las fuertes emisiones causadas por estos fuegos tienen potencial para afectar no sólo ciudades españolas, sino también al resto de Europa Occidental y todo el continente", alertó este viernes Lorenzo Labrador, científico jefe de la agencia climática de la ONU.

Labrador recuerda que las emisiones causadas por estos desastres pueden viajar miles de kilómetros como ocurrió el pasado año con los incendios forestales que afectaron Canadá, cuyos efectos en la calidad del aire se notaron también en Europa, atravesando el Atlántico norte.

En este caso, el humo y las partículas liberadas por los incendios en la península ibérica podrían tener un comportamiento similar.

Partículas PM2,5: el enemigo invisible

Los incendios forestales son una fuente permanente de las partículas más contaminantes y nocivas en la atmósfera, aquellas con un diámetro inferior a las 2,5 micras (conocidas como 2,5 PM).

Debido a su pequeño tamaño, pueden penetrar profundamente en los pulmones y llegar al sistema sanguíneo, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros problemas de salud graves.

El boletín sobre calidad de aire presentado por la OMM advierte de un repunte de la contaminación por estas partículas especialmente en Suramérica, por los incendios forestales que afectaron regiones como la Amazonía, y también en Canadá, Siberia y África central, por similares circunstancias.