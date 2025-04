La ONCE lanza nuevos mapas accesibles para garantizar la inclusión en las aulas

La ONCE acaba de poner en circulación en multitud de aulas escolares nuevos mapas accesibles para estudiantes ciegos o con discapacidad visual, lo que les permitirá seguir sus estudios al lado del resto de compañeros y compañeras.

Según informó este miércoles, "se mantiene así el compromiso por la inclusión y la accesibilidad en las aulas de la Organización, que se realiza en este caso desde el Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO), donde se acaba de rediseñar el catálogo de mapas físicos y políticos accesibles e inclusivos". Accesibles porque pueden ser seguidos por alumnos ciegos y con discapacidad visual; inclusivos porque también lo son para sus compañeros sin discapacidad".

Con el fin de que los escolares con discapacidad visual puedan seguir el currículum escolar, igual que sus compañeros y compañeras, el SBO introduce cambios en los materiales escolares de geografía, redefiniendo su diseño en texturas y colores, para que se pueda ampliar el alcance de dichos materiales y puedan ser utilizados por un abanico mayor de alumnos con baja visión, así como con diferentes percepciones de los colores, en función de su realidad visual. Así, los primeros mapas a los que se han incluido estos cambios ha sido el mapa político de Europa y España, a los que le seguirán los mapas físicos de España, América del Sur y Europa.

Con esta nueva edición, se pone como objetivo prioritario el diseño y producción de mapas táctiles físicos, atendiendo a la principal demanda de los estudiantes. Además, se vuelven a diseñar los elementos en relieve susceptibles de mejorar su percepción al tacto y hacerlos más comprensibles. También se replantean los usos del color de los mapas políticos para que puedan ser interpretados más fácilmente por un mayor número de condiciones visuales, como acromatopsia, deuteranimalía, monocromacia, entre otras.

Exploración táctil o visual

Además de los mapas físicos, también se replantean los políticos, uno de ellos será el mapa político de España, con sus comunidades, capitales y provincias, el cual, actualmente se encuentra de descarga libre y gratuita, listo para impresión básica en tinta o en relieve. Un mapa que se puede imprimir en relieve para ser explorado con los dedos, pero que también incorpora colores de altos contrastes, leyenda simplificada de letras para las provincias y de mayor tamaño, líneas gruesas para delimitar las provincias, etc., y que, en los próximos meses, estará disponible con este formato aún más accesible.

Para el proceso de elaboración de este mapa, se ha realizado un estudio para dotarlo de la mayor accesibilidad posible, ya que, al ser explorado a través del tacto, debía de diseñarse con ciertas 'claves' o 'rutas' para que el estudiante ciego pudiera disfrutar y aprender de él de una forma sencilla.

Una guía en braille y tinta que acompaña a este mapa en la que se indica sus diferentes elementos, así como la propuesta de nuevos modos de exploración del mismo para que la persona ciega o con discapacidad visual pueda obtener una visión lo más fidedigna posible a la realidad.

Se dispone de mapas accesibles para personas con baja visión y ceguera. Como en cursos anteriores, el Grupo Social ONCE dispone materiales adaptados de todo tipo y para las distintas discapacidades, para facilitar así la enseñanza integrada en todos los colegios del país. Esto ha favorecido que, junto a la Comisión Braille Española, se creen herramientas didácticas perfectamente útiles para las personas con ceguera total pero también para los estudiantes sin discapacidad, fomentando de esta forma un aula diversa y donde se comparten los materiales en igualdad.

Desde el Servicio Bibliográfico de la ONCE se han impreso en relieve y con todo detalle más de 200 nuevos mapas físicos de América del Sur para envío a centros educativos de todo el país y seguir fomentando la educación inclusiva y dar aún más facilidades a los más de 7.200 estudiantes que atiende la ONCE. Además, este material también está disponible en las tiendas de los centros ONCE y en el CTI de la ONCE.

Servimedia