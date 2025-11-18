Ordenan la retirada de este alimento de los supermercados por ser peligroso para algunos consumidores

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido a las personas con alergia a las proteínas de la leche sobre la comercialización de pastelitos rellenos de crema que contienen estas proteínas sin que aparezcan en el etiquetado. Como medida de precaución, se recomienda a quienes tengan este producto en casa que se abstengan de consumirlo. El resto de la población no corre ningún riesgo.

La alerta se ha producido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras recibir la notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. El producto afectado es:

Nombre del producto: pastelitos rellenos de crema.

Marca: NaturCeliac Gluten Free.

Número de lote: M16BB.

Fecha de caducidad: 16/11/2025.

Temperatura: ambiente.

La distribución inicial se realizó en la Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que algunos lotes puedan haber llegado a otras comunidades autónomas. AESAN ha solicitado la retirada de los productos afectados de los canales de venta.

La agencia recuerda que, aunque el consumo de este producto no supone riesgo para la población general, las personas con alergia a las proteínas de la leche deben extremar las precauciones y no consumirlo.

¿En qué consiste la alergia a la proteína de la leche?

La alergia a las proteínas de la leche es una enfermedad caracterizada por una respuesta "exagerada" del sistema inmunitario (las defensas) a las proteínas de la leche. Principalmente, se da hacia la betalactoglobulina y caseína. La primera no se encuentra en la leche materna. Estas proteínas son reconocidas como extrañas en el organismo y se inicia la producción de anticuerpos, entre ellos la Inmunoglobulina E y se segregan sustancias químicas como la histamina causantes de los síntomas. Su causa es genética.

La alergia a la leche puede ocasionar anafilaxia, una reacción que pone en riesgo la vida y que produce el estrechamiento de las vías respiratorias y puede bloquear la respiración. La leche es el tercer alimento más común, después de los cacahuates (maní, cacahuetes) y los frutos secos, que causa anafilaxis.