El país donde no pican las medusas: "Los niños juegan con ellas en las playas"

Cada verano, las medusas aparecen en grandes cantidades en las costas de este país. A diferencia de lo que ocurre en muchas otras partes del mundo, aquí no hay advertencias en los accesos a la playa ni tampoco miedo.

Las medusas flotan en el agua entre bañistas, y los niños incluso juegan con ellas en la orilla.

Es posible que no piquen, al menos en algunas regiones. En ciertas playas de aguas cálidas y poco profundas, el contacto con estos animales acuáticos que tantos problemas nos han supuesto a la hora de bañarnos, aquí no lo hacen.

Aunque puede parecer una rareza, este fenómeno tiene una explicación científica.

El escenario no se encuentra en una isla remota del Pacífico ni en una laguna aislada. Sucede en Rusia, concretamente en las costas del mar Negro.

Medusas lunares: abundantes e inofensivas

Las especies más comunes en esta zona son Aurelia aurita, conocidas como medusas lunares. Estas medusas poseen células urticantes, pero su toxicidad es extremadamente baja.

En la mayoría de los casos, el contacto con ellas no produce ningún tipo de reacción en la piel humana. De hecho, muchos bañistas las manipulan sin protección y sin consecuencias.

Este comportamiento se ha observado durante años en las playas del sur de Rusia, donde las aguas cálidas del verano favorecen la proliferación de estas medusas.

Condiciones del mar Negro

El mar Negro tiene características que lo diferencian de otras masas de agua salada. Su salinidad es inferior a la del océano abierto, y su comunicación con el Mediterráneo es limitada.

Estas condiciones influyen en la biodiversidad de la región y en la composición de su fauna marina.

LasAurelia aurita prosperan en este entorno, y su baja toxicidad, combinada con la alta tolerancia de los bañistas, ha hecho que su presencia se normalice. Lejos de ser una molestia, en algunos contextos se han convertido en una atracción.

Riesgos limitados

Aunque no se considera una especie peligrosa, los expertos recuerdan que el riesgo cero no existe. Algunas personas con piel sensible podrían experimentar irritación leve tras el contacto prolongado con los tentáculos.

Cerradas al baño playas de Cádiz y Huelva por riesgo de medusas larazon

Además, las condiciones del mar pueden variar, y en ocasiones pueden aparecer otras especies más urticantes, aunque esto es poco frecuente en la región.

Playas en España sin medusas

Aunque muchas zonas costeras de España se ven afectadas por la presencia de medusas durante los meses de verano, especialmente en el Mediterráneo, existen playas donde estos animales marinos son muy poco frecuentes o prácticamente inexistentes.

Cantábrico y Atlántico Norte: Las costas del norte de España, como Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco, presentan temperaturas del agua más frías y mayor agitación del mar, lo que reduce significativamente la aparición de medusas.

Algunas playas del sur atlántico: En ciertas zonas del golfo de Cádiz, dependiendo de las corrientes y del año, la presencia de medusas suele ser esporádica o poco relevante.

Islas Canarias: Aunque ocasionalmente pueden aparecer medusas por cambios en las corrientes, muchas playas del archipiélago como Las Teresitas (Tenerife) o Papagayo (Lanzarote) suelen estar libres de estos animales la mayor parte del año.

Cómo podemos evitar las medusas

Además del conocimiento local y las previsiones meteorológicas, hoy en día existen herramientas útiles como Infomedusa (gestionada por el Aula del Mar de Málaga) o la aplicación MedusApp, desarrollada por expertos marinos y científicos.

Ambas ofrecen mapas en tiempo real con avistamientos recientes y condiciones por zonas, gracias a la colaboración ciudadana.