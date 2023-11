El Papa asegura que no se puede aceptar "ningún silencio ni encubrimiento" sobre los abusos

El Papa Francisco ha asegurado este sábado que no se puede aceptar "ningún silencio ni encubrimiento" sobre los abusos en la Iglesia y ha exhortado a "perseguir el esclarecimiento de la verdad y el restablecimiento de la justicia dentro de la comunidad eclesial" incluso en los casos en los que no se haya cometido un delito. "Ningún silencio u ocultación puede ser aceptado sobre el abuso. Esto no es negociable", ha asegurado este sábado el Sumo Pontífice durante una audiencia a los asistentes al encuentro de servicios y centros territoriales de escucha para la protección de menores y de los más vulnerables promovido por la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

Según un informe publicado este jueves, el segundo desde que los obispos italianos pusieron en marcha una operación de transparencia, la Conferencia Episcopal Italiana recibió 54 denuncias de presuntos casos de abusos sexuales cometidos por 32 personas relacionadas con la Iglesia a tenor de los datos recogidos en 2022 en los centros puestos a disposición. Para el Papa Francisco "es importante perseguir la verificación de la verdad y el restablecimiento de la justicia dentro de la comunidad eclesial también en aquellos casos en que ciertas conductas no sean consideradas como delito por la ley del Estado, pero sí por la normativa canónica".

Para "prevenir las oportunidades del mal" se requiere "una actividad de formación constante, dirigida a difundir sensibilidad y atención a la protección de los más vulnerables", que es "importante también fuera de nuestro mundo eclesiástico", ha explicado el Papa. Porque, ha añadido Jorge Mario Bergoglio, "según las estadísticas mundiales, entre el 42 y el 46% de los abusos ocurren en la familia o en el barrio. Cállate, cubre todo: tíos, abuelos, hermanos, todo. . . Luego el mundo del deporte, en las escuelas, etc.".

El Papa Francisco ha subrayado que "escuchar a las víctimas es un paso necesario para fomentar una cultura de prevención" porque "sólo escuchar del dolor de las personas que han sufrido estos terribles crímenes abre a la solidaridad y empuja a hacer todo lo posible para que el abuso no se repita". El papa apreció la labor de los centros de protección de menores y de escucha y les advirtió de "algo muy malo que está pasando, las películas pornográficas que usan a los niños" y "que se está extendiendo en los teléfonos móviles".

"Sigan haciendo todo lo posible para que todos los que han sido heridos por la plaga de los abusos pueden sentirse libres de dirigirse con confianza a los centros de escucha, encontrando la acogida y el apoyo que puedan curar sus heridas y renovar la confianza traicionada", les ha pedido Bergoglio.

Según el informe de la CEI sobre los abusos, casi todas las denuncias se refieren a casos presenciales (29), tres a través Internet y la mayoría ocurrieron en la parroquia (17 de 29); la edad de las presuntas víctimas en el momento de los hechos se concentra en el rango de edad de 15 a 18 años (25 de 54) y principalmente fueron mujeres (44). De estas denuncias se refieren el 56,8 % a casos del pasado y el 43,8 % a hechos referidos a 2022. El informe arrojó también que no todas las diócesis italianas han activado centros de escucha para combatir los abusos ya que, por ahora, la Iglesia italiana ha puesto en marcha 108 centros de escucha creados para 160 diócesis, mientras que en Italia hay 206 diócesis.