Una peluquería canina de Ourense muestra su solidaridad con las mascotas afectadas por los incendios

Entre los devastadores incendios que consumen el paisaje español, emergen víctimas invisibles: los animales. Ganado, mascotas y fauna silvestre han sido duramente golpeados por las llamas, experimentando muertes, lesiones y desplazamientos forzados. Pensando en ellas, la peluquería canina Sua Ourense, dirigida por Andrea —especialista además en psicología y educación de animales—, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria para atender de forma gratuita a perros y otras mascotas afectadas por el humo, la ceniza y las malas condiciones derivadas de los incendios.

El establecimiento, ubicado en la calle Benito Vicetto, en el centro de Ourense, ha anunciado a través de sus redes sociales que ofrece baños de limpieza, cuidados básicos y peluquería sin coste para cualquier animal herido o encontrado en malas condiciones durante esta situación de emergencia. Además, la peluquería ha hecho un llamamiento a los vecinos para que contacten con ellos en caso de localizar algún animal afectado por el fuego, facilitando incluso un número de teléfono para agilizar la atención.

Respuesta comunitaria

Los servicios incluyen baños para eliminar hollín y ceniza, revisiones de la piel para detectar posibles quemaduras o irritaciones, cepillados profundos para deshacer nudos y, en los casos necesarios, cortes de pelo que faciliten la higiene posterior en casa. La intención es no solo mejorar la salud y el bienestar físico de los animales, sino también aliviar el sufrimiento de familias que han visto cómo sus mascotas quedaban expuestas al fuego.

La respuesta de la ciudadanía ha sido muy positiva. En redes sociales, muchos vecinos han elogiado la iniciativa de Andrea y su equipo, destacando el valor de los pequeños gestos solidarios en momentos críticos. La acción de Sua Ourense se suma a la ola de solidaridad que está recorriendo Galicia, donde también se organizan recogidas de alimentos, envíos de material y apoyo voluntario para atender tanto a las personas como a los animales damnificados.