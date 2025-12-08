Piden 12 años de cárcel para un recluso por agredir sexualmente a una menor en Ciudad Real durante sus permisos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real celebrará mañana martes 9 de diciembre el juicio contra a R.R.A., un hombre de 34 años acusado de mantener durante meses relaciones sexuales con una menor de 14 años. La Fiscalía solicita una condena de 12 años de prisión por un presunto delito continuado de agresión sexual.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Ep, los hechos se produjeron en distintas fechas en enero y el verano de 2020. El acusado, que en aquel momento se encontraba encarcelado, aprovechó permisos penitenciarios para encontrarse con la víctima.

La relación habría comenzado el 1 de enero de 2020, un día después de conocerse, aunque la menor había afirmado inicialmente que era mayor de edad. Esa misma tarde mantuvieron la primera relación sexual en una vivienda, y los encuentros se repitieron los días 2, 3 y 4 de enero. El procesado ya sabía que la víctima tenía 14 años, tras habérselo confesado ella al día siguiente de la primera cita.

Durante uno de los permisos penitenciarios de R.R.A., entre finales de febrero y principios de marzo de 2020, ambos volvieron a mantener relaciones sexuales en al menos dos ocasiones. Posteriormente, con la llegada del verano y tras el confinamiento, los encuentros se habrían repetido en el vehículo del acusado.

La denuncia fue presentada el 12 de noviembre de 2020 por la Delegación Provincial de Bienestar Social, que ostentaba la tutela de la menor.

Además de la pena de prisión de 12 años, la Fiscalía solicita 10 años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros y una indemnización de 6.000 euros.