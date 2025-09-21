De planear su boda a convivir con un tumor cerebral: la historia de la influencer australiana que lucha contra un inesperado cáncer

Shinae Ann, conocida en YouTube y TikTok, reveló en septiembre que había sido diagnosticada con un astrocitoma de grado 2, un tipo de cáncer cerebral de progresión difícil de controlar. La noticia la sorprendió en plena organización de su boda, lo que llevó a la joven y a su prometido a posponer la celebración hasta finales de 2026. Según ha relatado, el tumor no puede extirparse por completo debido a la zona del cerebro en la que se encuentra, ya que afecta funciones esenciales como el habla, la memoria y la visión.

El diagnóstico llegó después de un episodio ocurrido tras un desayuno con amigas, cuando sufrió desorientación y perdió momentáneamente el control de su cuerpo. Su prometido la trasladó de urgencia a un hospital, donde comenzaron las pruebas médicas. Una resonancia magnética y una tomografía confirmaron la presencia del tumor, y los especialistas optaron por una intervención para retirar parte del mismo y realizar una biopsia. Posteriormente, se determinó su carácter canceroso e incurable.

La influencer ha relatado que en paralelo afronta otros retos vinculados a su proyecto de vida. Antes del inicio de los tratamientos de radioterapia y quimioterapia decidió someterse a procesos de fertilidad para congelar embriones, con el objetivo de poder tener hijos en el futuro. Aunque los médicos le han advertido de que el cáncer puede reaparecer incluso después de entrar en remisión, Shinae insiste en que prefiere enfocarse en sus posibilidades de prolongar la vida y en mantener proyectos personales más allá de la enfermedad.

Entre la resiliencia y la concienciación

Lejos de ocultar su situación, Shinae Ann se ha mostrado muy abierta en redes sociales, compartiendo tanto sus esperanzas como sus temores. Reconoce que a veces le resulta inevitable pensar en la enfermedad, pero asegura que procura no centrarse en lo negativo. “Siempre intento buscar el lado positivo”, ha declarado en entrevistas y vídeos, destacando que considera fundamental mantener la fuerza psicológica.

La joven también utiliza su experiencia para advertir a otros sobre la importancia de los chequeos médicos. Durante años había sufrido migrañas que no terminaron de ser investigadas con pruebas en profundidad. Según apunta, una resonancia magnética realizada a tiempo podría haber detectado el tumor antes de su avance. Por ello insiste en que los jóvenes presten atención a síntomas persistentes, acudan a especialistas y soliciten pruebas si perciben que “algo no va bien”.

Hoy, mientras afronta el futuro con incertidumbre, subraya que cuenta con el apoyo de su familia y de su prometido. En declaraciones recientes ha afirmado que se siente “resiliente” y que luchará con todas las herramientas a su alcance para llevar una vida lo más larga y saludable posible. “Tengo la juventud de mi lado, y lo aprovecharé”, concluye con optimismo.