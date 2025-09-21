Se acabó la espera: el reloj inteligente más deseado llega a Lidl por un precio nunca visto

Lidl vuelve a sacudir el tablero de la tecnología de consumo con una de sus ya conocidas apuestas rompedoras. La cadena de supermercados alemana ha puesto a la venta un nuevo reloj de actividad a un precio que desafía a la competencia: tan solo 29,99 euros. Con este lanzamiento, Lidl busca hacerse un hueco en un mercado dominado por grandes marcas, ofreciendo un dispositivo con un abanico de funciones que habitualmente se encuentran en gamas de precios muy superiores, convirtiéndose en una opción ideal para quienes desean monitorizar su día a día sin necesidad de un gran desembolso.

De hecho, este movimiento estratégico busca democratizar la tecnología de salud y el bienestar, acercándola a un público mucho más amplio. El dispositivo no solo atrae a los deportistas ocasionales, sino también a cualquier persona interesada en llevar un control básico de su actividad física y sus constantes vitales. Se presenta como una puerta de entrada perfecta al mundo de los wearables para aquellos usuarios que hasta ahora veían estos aparatos como un lujo o un gasto innecesario, pero que sienten curiosidad por las ventajas que pueden aportar.

En este sentido, lo más sorprendente del reloj no es solo su precio, sino la incorporación de sensores que hasta hace poco eran exclusivos de modelos mucho más caros. El dispositivo no se conforma con contar pasos o calorías, sino que va un paso más allá al medir tanto la frecuencia cardíaca como la saturación de oxígeno en sangre (SpO2). Estas dos mediciones son clave para obtener una visión más completa del estado de salud, una característica que rompe con lo esperado en este segmento del mercado.

Un centro de notificaciones y deporte en la muñeca

Por otro lado, el dispositivo no descuida su faceta como una práctica extensión del teléfono móvil. Gracias a su pantalla táctil a color IPS de 1,47 pulgadas, el usuario puede recibir cómodamente notificaciones de llamadas, mensajes, correos electrónicos y alertas de redes sociales. Esta conectividad permite estar al día sin la necesidad de sacar el móvil del bolsillo constantemente. Para los más activos, el reloj incluye hasta 14 modos de entrenamiento distintos, que permiten registrar con mayor precisión actividades como correr, caminar o montar en bicicleta.

Asimismo, el diseño ha sido concebido para la comodidad y la resistencia en el uso diario. Con una carcasa de plástico y una correa de silicona, el reloj apenas alcanza los 28 gramos de peso, lo que lo hace casi imperceptible en la muñeca. Se encuentra disponible en tres colores (gris, negro y rosa) para adaptarse a diferentes estilos. Además, un punto muy a su favor es la certificación de resistencia IP68, que garantiza su protección total contra el polvo y la inmersión en agua, convirtiéndolo en un compañero fiable para cualquier circunstancia.

Finalmente, la autonomía es otro de los pilares de este dispositivo. Su batería de 160 mAh promete una duración de hasta siete días con una sola carga, aunque esta cifra puede variar en función de la intensidad de uso. Toda la información recopilada por los sensores se sincroniza de manera sencilla con el teléfono a través de una aplicación gratuita, compatible tanto con sistemas Android como iOS, que centraliza los datos de salud y actividad para un seguimiento detallado.