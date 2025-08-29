Kenia investiga a un turista español que se grabó dándole cerveza a los elefantes de un santuario animal

Varios organismos de Kenia han iniciado investigaciones después de que un hombre español publicara videos en redes sociales en los que vierte cerveza en la trompa de un elefante, generando una ola de críticas en Internet. Las grabaciones fueron realizadas en la reserva Ol Jogi, en el condado central de Laikipia, y mostraban al turista bebiendo de una lata de Tusker, una popular cerveza local, antes de ofrecérsela al animal.

El incidente fue calificado como inaceptable por el personal del santuario, que aseguró que no permiten que los visitantes se acerquen a los elefantes. “Esto nunca debería haber ocurrido. Somos una institución de conservación y no podemos permitirlo”, declaró un miembro del equipo de Ol Jogi, quien confirmó que los videos serían entregados a las autoridades competentes.

El Kenya Wildlife Service también está investigando el caso. El hombre, que utiliza nombres de usuario con variaciones de Skydive_Kenya en redes sociales, había publicado previamente un video alimentando con zanahorias a rinocerontes en la cercana reserva de Ol Pejeta, desafiando igualmente las normas de esa institución.

Los especialistas en conservación calificaron su comportamiento como “desafortunado” y peligroso tanto para él como para el elefante, identificado como Bupa, un macho rescatado de un censo masivo en Zimbabue en 1989. La bióloga keniana Dr. Winnie Kiiru advirtió que publicaciones de este tipo generan la falsa impresión de que los elefantes pueden ser tratados como mascotas, poniendo en riesgo la vida de los animales y de los turistas.

El hecho ocurre apenas una semana después de que turistas fueran filmados bloqueando la migración anual de ñus en el Maasai Mara, otro episodio que llevó al Ministerio de Turismo y Vida Silvestre de Kenia a promulgar normas más estrictas, instando a los operadores turísticos a mantener a los visitantes dentro de los vehículos y reforzando la educación sobre seguridad y conservación.