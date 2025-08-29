La parte de la lavadora que nadie sabe para qué sirve, pero que es imprescindible para un buen lavado

Aunque lavar la ropa parece una tarea rutinaria, la mayoría de usuarios desconoce la función real de ciertos elementos de la lavadora. Uno de los más ignorados es la pestaña ubicada en el compartimento del detergente, un pequeño ajuste que puede influir directamente en la eficacia del lavado.

La forma de colocar esta pestaña cambia dependiendo del producto que se utilice: detergente líquido o detergente en polvo. No hacerlo correctamente puede dejar restos en la ropa, reducir la limpieza e incluso acumular residuos en el cajón.

Detergente líquido o en polvo: cómo colocar la pestaña del cajón

Para poder usar bien la lavadora, esto es lo primero que debes saber según el detergente que utilices:

Si usas detergente líquido

En la mayoría de las lavadoras modernas, el compartimento del detergente incorpora una pestaña regulable. Cuando se utiliza detergente líquido, lo recomendable es dejar la pestaña hacia abajo. De esta manera, el producto fluye de manera adecuada y se distribuye de forma homogénea durante el lavado.

Detergente líquido La Razón

Además, muchas de estas pestañas cuentan con guías de dosificación, lo que permite aplicar la cantidad justa de detergente sin necesidad de usar el tapón del envase como medidor.

Si usas detergente en polvo

En este caso, lo mejor es mantener la pestaña abierta. Si se deja en posición incorrecta, parte del detergente puede quedarse retenido en el cajón, sin llegar a la ropa. Esto no solo reduce la eficacia del lavado, sino que también puede dejar residuos que con el tiempo se acumulan y afectan al funcionamiento de la lavadora.

Detergente en polvo La Razón

Mantener limpio el cajón de la lavadora, un paso imprescindible

Otro error común es no limpiar periódicamente el cajón del detergente. Con el uso continuado, es habitual que se acumulen restos de jabón, humedad y suciedad que terminan afectando la calidad del lavado.

Para evitarlo, conviene retirar el cajón por completo al menos una vez al mes y lavarlo con agua caliente y un cepillo. El mecanismo para extraerlo varía según la marca, pero la mayoría dispone de una pestaña central o dos laterales que, al presionarlas, permiten sacarlo fácilmente.

Cajón de la lavadora La Razón

Una vez limpio, se recomienda secarlo bien antes de volver a colocarlo, asegurando así que el lavado sea más eficiente y la ropa quede en mejores condiciones.

Un gesto sencillo que mejora cada lavado

Saber ajustar correctamente la pestaña del compartimento del detergente y mantener limpio el cajón de la lavadora puede parecer un detalle menor, pero en realidad es clave para conseguir un lavado más efectivo. Con este pequeño gesto se evita el desperdicio de producto, se protege la lavadora y, sobre todo, se obtiene una ropa más limpia y fresca.