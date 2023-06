El primer "bebé probeta", Louise Brown, visita la Clínica Tambre, pionera en la fecundación in vitro

"Nací en julio de 1978 convirtiéndome en el primer bebé concebido por fecundación in vitro. Por aquel entonces, esta clínica ya había sido fundada por el doctor Caballero Peregrín para ayudar a las mujeres que intentaban tener hijos. Hoy en día, los tratamientos de fecundación in vitro se llevan a cabo con éxito todos los días y hay millones de bebés que han nacido gracias a las técnicas de reproducción asistida". Louise Brown, primera persona del mundo nacida por fecundación in vitro, agradecía con estas palabras la labor de la Clínica Tambre de Madrid este miércoles en su visita a este centro pionero en implantar la fecundación in vitro en nuestro país que este año cumple su 45 aniversario, la misma edad que cumplirá Louise el próximo 25 de julio.

Durante la jornada de puertas abiertas que ha tenido lugar la mañana del miércoles 31 de mayo, Louise Brown ha podido contar de primera mano su historia y su experiencia. Conocida como el primer "bebé probeta", el nacimiento de Louise fue considerado en su momento como el mayor logro científico conseguido en el siglo XX.

Louise Brown, primer bebé del mundo nacido por fecundación in vitro, en su visita este miércoles a la Clínica Tambre de Madrid Clínica Tambre

Nacida el 25 de julio de 1978 en el Royal Oldham Hospital de Manchester, en 2015 publicó su autobiografía: "My life as the world's first test tube baby" ('Mi vida como la primera bebé probeta'). En la actualidad, visita España aprovechando que el 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad y que este año es el 45º aniversario de Clínica Tambre, uno de los centros más pioneros de Madrid, puesto en marcha gracias al doctor Pedro Caballero Peregrín, que fue presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) en el periodo 1998-2000.

"Hoy nos encontramos aquí reunidos para celebrar un hito extraordinario: El cuadragésimo quinto aniversario de nuestro centro, Clínica Tambre. Esto representa para mí un momento lleno de emociones, reflexiones y gratitud, pero todo esto no habría sido posible si no hubiera nacido la primera bebé in vitro del mundo. El nacimiento de Louise Brown en junio de 1978 permitió que muchas familias vieran cumplido el sueño de ver a su bebé nacer", afirma Inge Kormelink, CEO de Tambre.

Louise Brown posa sonriente en su visita este miércoles a la Clínica Tambre de Madrid, pionera en España en técnicas de fecundación in vitro Clínica Tambre

Actualmente, España lidera la reproducción asistida en Europa, con 110.000 tratamientos al año, y se sitúa por delante de países como Rusia o Francia, según datos de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE).

Tal y como confirma la Dra. Laura García de Miguel, Directora Médica de Clínica Tambre: "La reproducción asistida ha evolucionado mucho en estos 45 años. Las técnicas son mucho más avanzadas y hoy en día los tratamientos de Fecundación in Vitro son mucho más completos. Clínica Tambre cuenta con tecnologías de última generación, lo que propicia su posicionamiento como una de las clínicas referentes en fertilidad en España y Europa".