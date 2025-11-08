Primeras carreteras con cadenas en Navarra a causa de las nevadas

Llegan las primeras nevadas a las carreteras navarras. En el Puerto de Belagua hay presencia de nieve en la calzada.

La incidencia afecta a la carretera NA-137 (Burgui – Isaba – Francia), en el punto kilométrico 47, a la altura de Venta de Juan Pito. Entre los kilómetros 56 y 59 de la misma vía es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para garantizar la seguridad en la circulación.

Agentes de la Guardia Civil de Navarra realizan labores de vigilancia y control de accesos en la zona y mantienen un seguimiento de la evolución de las condiciones de la vía.

Incidencias de circulación atendidas en las últimas horas:

1. Salida de vía por margen derecho de un turismo en la N-121-A, km 24,8. El conductor y único ocupante arrojó un resultado tres veces superior al permitido en la prueba de alcoholemia, por lo que se ha procedido a su investigación por un delito contra la seguridad vial.

2. Salida de vía de un turismo conducido por una mujer de 77 años en la N-135, km 23, en Zubiri, que ha tenido que ser excarcelada por Bomberos, aunque no ha requerido traslado a centro hospitalario.

3. Camión averiado en la N-121-A, km 33,5, en los túneles de Almandoz (Baztan). Se ha realizado un corte puntual, con desvío por la NA-1210. En estos momentos se está procediendo a la retirada del vehículo con grúa, aunque la vía permanece abierta al tráfico.

Aunque el resto de la red viaria de Navarra no presenta cortes en este momento, se recomienda circular con precaución.