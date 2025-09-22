Lo primero que hace una clienta al llegar a su habitación de hotel es aplaudido por una limpiadora

A todo el mundo le gusta ir de vacaciones, sin embargo no todo el mundo disfruta de los hoteles. Y es que no es siempre fácil dormir fuera de casa, sobretodo cuando no sabes sobre qué estás durmiendo o cuando fue la última vez que lo han limpiado.

Esta es la reflexión que plantea una norteamericana en su último vídeo viral, al llegar su hotel y deshacerse de parte de la ropa de cama. "Yo en el momento que veo la manta y almohadas decorativas en mi habitación de hotel" se lee mientras la protagonista del video aparta estos objetos con asco. Este pequeño gesto ha causado sensación en redes sociales, siendo aplaudido por muchos trabajadores del sector como una práctica necesaria a la hora de hospedarse en cualquier sitio. Y es que en el video, varios limpiadores aseguran que muchas de las piezas de los hoteles no se limpian, lo que ha levantado las alarmas de varios de los usuarios:

"No uséis los vasos del baño, a menos que los lavéis vosotros mismos primero. Cuando trabajaba en hoteles, nos decían que usáramos las toallas sucias del suelo para limpiar los vasos. Los vasos nunca salen del baño. Y eso era en un hotel de cinco estrellas." cuenta @sayitlikeitis48 "Como persona que ha trabajado como limpiadora en un hotel, puedo confirmar que no los lavan." dice @soallwoslallso.

Cómo de limpias están en realidad las habitaciones de hotel

En hostelería, la calidad de un buen hotel depende, en parte, de su limpieza. Los estándares de higiene son el reflejo de la calidad del servicio y pueden marcar la diferencia entre un huésped contento o uno descontento. Es por esto que uno tiende a pensar que cuando reserva una habitación de hotel, esta se encontrará en perfectas condiciones, con todo bien lavado y desinfectado para la entrada de nuevos huéspedes. Sin embargo, estas expectativas no siempre se cumplen.

Los hoteles son lugares muy concurridos por los que pasa mucha gente en un corto período de tiempo. Es por esto que la limpieza de las habitaciones ha de llevarse a cabo de manera rápida y efectiva, lo que a veces significa tomar atajos, sobretodo en lo que se refiere a la cama.

La mayoría de establecimientos si cambian las sábanas entre huéspedes. No obstante, es muy posible que las colchas, fundas de edredón o almohadones no se cambien tan a menudo. Lo mismo sucede con otros elementos de la habitación. Pequeños objetos como la cafetera, el mando de la televisión, decoración o el interior de los armarios no se limpian con demasiada frecuencia.

Es legal no limpiar la ropa de cama después de cada huésped

Existen normativas internacionales como la ISO o los sellos de calidad europeos que proporcionan unos marcos estructurados para proteger la calidad de los servicios y proteger la salud de los individuos. Sin embargo, cuestiones específicas sobre cada cuánto hay que reponer o cambiar un objeto están estipuladas por cada país.

En España, este mandato es ejecutado por cada comunidad autónoma. Por ejemplo en Cantabria, la ley estipula que "la reposición de los elementos de lencería de las habitaciones se llevará a cabo con una frecuencia mínima de días alternos" sin embargo, en comunidades con una ley más exigente como es el caso de Castilla y León que ordena el cambio de sábanas al menos una vez por semana y a la salida de cada cliente para todas las categorías y mínimo tres veces para hoteles en categoría superior.

Qué puedo hacer para asegurarme de que mi ropa de cama esté limpia

En la mayoría de hoteles se puede solicitar ropa fresca de cama nada más registrase así como la limpieza de cualquier objeto de la habitación. Si lo ves necesario, incluso puedes llevar tu propia ropa de cama.