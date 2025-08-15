A prisión por robar en habitaciones de hoteles de lujo de Mallorca reventando las cajas fuertes

La Guardia Civil ha detenido a una persona, para quien ya se ha ordenado el ingreso en prisión, como presunta autora de hasta siete robos en habitaciones de hoteles de lujo en Mallorca.

La investigación, denominada como 'Operación Firoza', se inició en meses anteriores tras detectar diversos robos con fuerza en interior de habitaciones de hoteles de lujo, a los que accedían a las habitaciones sin forzar las puertas de acceso, y una vez en el interior reventaban las cajas fuertes para sustraer dinero en efectivo y joyas, según ha indicado la Benemérita en una nota de prensa.

La pasada semana, se detectaron varios de estos robos con el mismo modus operandi del autor que se estaba investigando, por lo que una vez localizado se le detuvo al comprobar que tenía previsto abandonar la isla en un vuelo hacia la Península.

Una vez detenido se le intervino dinero en efectivo, documentaciones francesas falsificadas, relojes y efectos de ilícita procedencia, que posteriormente fueron reconocidos por sus propietarios.

Se ha conseguido vincular a esta persona hasta el momento con un total de siete robos en cajas de seguridad de habitaciones de hoteles, en las localidades de Camp de Mar, Alcudia, Can Picafort y playas de Muro. No se descarta que pudiera estar relacionado con otros robos de similares características en la isla de Ibiza, en Portugal, Italia y Francia.

Tras para a disposición judicial el pasado día 8 de agosto, se ordenaba el ingreso en prisión sin fianza. La investigación continúa abierta no descartándose la vinculación del detenido con otros hechos delictivos y la posible implicación de otras personas.