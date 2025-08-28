Un puente tan bonito como peligroso arrasa en Instagram: "No todos los conductores son capaces de cruzarlo"

En las profundidades montañosas de la provincia de Hubei, en China, el puente flotante de Xuan se ha convertido en una sensación de redes sociales por su combinación de belleza visual y extrema adrenalina. Esta pasarela curva de 500 metros de longitud, conocida localmente como "el puente largo de los sueños", desafía la percepción de los conductores con una ilusión óptica que oculta ambos extremos durante el trayecto, creando la sensación de viajar hacia el infinito sobre las aguas del río Shiziguan.

El puente, construido en 2016 por la compañía Shanghai Qihua, fue diseñado originalmente para conectar comunidades aisladas que dependían del transporte fluvial. Sin embargo, su peculiar diseño lo ha transformado en una atracción turística global, donde los vehículos parecen surfear sobre las olas que genera el movimiento de la propia estructura al balancearse con el tráfico.

La ingeniería detrás del desafío

Sostenido por pontones de madera y vigas de acero sobre un tramo del río de 60 metros de profundidad, el puente exige estrictas medidas de seguridad. Circular a baja velocidad es obligatorio, ya que cualquier exceso puede generar olas desestabilizadoras que comprometan la estabilidad del cruce. Este requisito quedó dramáticamente demostrado en 2023 cuando una furgoneta que ignoró las normas perdió el control y terminó en el agua, provocando el cierre temporal de la estructura.

A pesar de su aparente fragilidad, la infraestructura fue diseñada para resistir el peso de hasta 10.000 peatones simultáneamente y el tráfico de automóviles que respeten las normas. Los valientes que completan el trayecto son recompensados con uno de los paisajes más espectaculares del centro de China, rodeado de densos bosques y montañas que conforman un escenario natural de impresionante belleza.