Provoca una explosión de gas para intentar matar a su vecino

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 47 años acusado de provocar una explosión de gas butano en si vivienda con el objetivo de acabar con la vida de su vecino, con quien mantenía una convivencia conflictiva.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 24:00 horas del pasado 14 de octubre en el interior de una vivienda en la calle Pérez Galdós. Según la investigación, el detenido colocó una bolsa de gas butano en la estructura del inmueble, entre el techo de su casa y el suelo de la vivienda superior, lo que provocó una fuerte deflagración que afectó a amabas viviendas y causó daños estructurales.

El hombre resultó herido en la cara y las manos y fue trasladado a un centro sanitario, donde recibió asistencia antes de pasar a disposición judicial. No ha negado los hechos, según fuentes policiales.

La rápida actuación de los servicios de emergencia de Logroño y de la Policía evitó un desenlace más grave. La explosión dejó la vivienda del detenido completamente destrozada y obligó a desalojar la planta superior, cuyo suelo quedó abombado y fracturado.

La víctima había denunciado en varias ocasiones a su vecino desde 2023, dado que este derramó aguarrás en su puerta, roció con espray una de sus ventanas e introdujo aguarrás por debajo de la puerta de su casa, lo que motivó varias intervenciones por parte de los agentes locales de Logroño.

El jefe de la Brigada de la Policía Judicial ha incidido en que, por los comentarios de los vecinos del inmueble, el detenido era un vecino "muy problemático" y había tenido problemas de convivencia con otros.

Los investigadores sostienen que, por la forma en que preparó la explosión y las diputas previas con la víctima, al detenido actúo con una intención deliberada de causar la muerte de su vecino.