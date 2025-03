«Los puestos de liderazgo deben estar ocupados por personas con talento, independientemente de su género»

Para muchos profesionales, en el debate sobre la igualdad en el liderazgo, la solución no pasa por imponer cuotas de género, sino por garantizar que los criterios de acceso a los puestos de responsabilidad estén basados en la formación, la experiencia y la capacidad de gestión de los candidatos. Así, proponen eliminar los obstáculos que históricamente han enfrentado las mujeres para llegar a estos puestos sin recurrir a medidas que prioricen el número sobre la valía. De esta opinión es Arantxa Picón, directora gerente del Hospital San Juan de Dios de Guipúzcoa.

Evidentemente, existen esos techos o suelos de barro, en los cuales a las mujeres les cuesta más llegar a puestos de liderazgo. Creo que esto puede ser debido, principalmente, al rol tradicional de la mujer. A la conciliación, al hecho de que muchas veces no priorizamos nuestra proyección profesional. También influye nuestra forma de entender la vida, dando prioridad al cuidado de los demás antes que a nuestro propio desarrollo.

Creo que, para la selección de un perfil que ocupe un puesto de alta dirección, tiene que primar la formación, la experiencia, la visión estratégica y la capacidad de gestión. No se trata de establecer cuotas, sino de asegurar que los puestos los ocupen quienes están preparados para hacer. Por lo tanto, a mi modo de ver, el reto no es tanto conseguir la igualdad entre hombres y mujeres como potenciar la profesionalización y formación continuada en los puestos de gestión, sea del sexo que sea. Igual que entendemos que los profesionales que prestan asistencia sanitaria deben seguir actualizándose, es muy importante entender que los gestores sanitarios también deben hacerlo para tomar buenas decisiones y hacer una gestión equitativa y adaptada a las necesidades, cada vez más cambiantes, de una población cada vez más vulnerable y con más fragilidad, que es a quienes nos debemos, al fin y al cabo.

¿Qué papel juegan personas como usted, mujeres en altas directivas, en el camino hacia un avance en el liderazgo femenino?

Es importante que seamos visibles para otras personas que tienen la capacidad y la formación suficiente como para asumir puestos de liderazgo, para que se atrevan a dar el paso y a decir sí a puestos de alta dirección. Y es que, se dan dos situaciones. La primera es que nosotros mismos nos autoimponemos barreras por la percepción de que no podremos conciliar o por la creencia de que debemos demostrar mucho más que nuestros compañeros para ser consideradas. La segunda es que, en algunos casos, esas oportunidades no llegan porque desde la organización persistan ciertos sesgos en la selección de perfiles para cargos directivos y no quieran dar la oportunidad a las mujeres. Por eso, es fundamental que haya referentes que demuestren que es posible acceder a estos puestos y que animen a otras mujeres a asumir el reto.