Por qué deberías poner un vaso con arroz en el baño

El baño es uno de los lugares más íntimos de la casa. Es por esto que es tan importante que esté fresco y perfumado. Sin embargo, por desgracia la humedad tiende a acumularse ahí convirtiéndose en una fuente de olores muy desagradables haciendo del cuarto una auténtica pesadilla.

A este mundano problema a menudo le buscamos solución comprando ambientadores llenos de químicos que duran un telediario. No obstante, existe una forma mucho más efectiva y barata que devolverá a tu baño esa sensación de frescura y limpieza que tanto añoras.

Por qué es mejor un ambientador casero

Los ambientadores comerciales a menudo liberan gasas que a largo plazo pueden resultar perjudiciales para la salúd. Además, las cargas suelen ser muy pequeñas y no alcanzan tanta potencia para el precio que se paga por ellas.

Los ambientadores a menudo sueltan químicos nocivos para la salus Photospro La Razón

El ambientador casero es ecológico, fácil de hacer y sobretodo barato. Además debido a que está hecho con ingredientes naturales resulta una alternativa muy segura para una casa con niños pequeños.

Cómo hacer ambientador casero

Existen muchas recetas para realizar fragancias caseras, sin embargo esta es una de las que mejor funciona. Además tendrás casi todos los ingredientes en casa.

Qué necesito para hacer ambientador casero

2 cucharadas de arroz

2 cucharadas de aceite de almendras, jojoba o argán

10 a 15 gotas de tu aceite esencial favorito.

Modo de preparación

Para realizar esta mezcla basta con mezclar los aceites esenciales con el óleo de jojoba, almendras o argán y verterlo sobre el arroz crudo. A continuación pon todo en un vaso de tapa abierta y colócalo en la repisa del baño.

Gracias a su estructura porosa, el arroz absorberá la humedad y retendrá los aceites esenciales , liberándolos lentamente en el ambiente para perfumar el espacio donde se encuentre.

En un par de horas verás como una ligera fragancia inunda gradualmente el aire de la habitación, convirtiendo tu baño de una pesadilla a tu lugar favorito de la casa.