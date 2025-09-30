"Divorcio gris": las causas detrás del aumento en la separación en mayores de 60

El "divorcio gris" ha dejado de ser una rareza para convertirse en una tendencia en constante aumento entre las parejas mayores de 60 años.

En las últimas décadas, las separaciones en este grupo de edad se han multiplicado, reflejando cambios profundos en la forma en que los adultos mayores conciben las relaciones, el matrimonio y la propia vejez.

Lo que antes se veía como un compromiso inamovible tras décadas de convivencia hoy se cuestiona con más frecuencia, y cada vez más personas optan por redefinir su vida tras los 50 o 60 años.

La jubilación como catalizador

Uno de los factores que más influencia tiene en estas decisiones es la jubilación. Al dejar atrás la rutina laboral, las parejas se encuentran cara a cara durante más tiempo y sin las distracciones que antes ocupaban sus días.

Este nuevo escenario puede poner de manifiesto diferencias e incompatibilidades que habían permanecido calladas durante años. La convivencia diaria ya no se ve atravesada por el trabajo, los hijos o las obligaciones externas, lo que obliga a evaluar la relación desde una perspectiva más consciente y centrada en las necesidades individuales.

La esperanza de vida y la búsqueda de bienestar

El aumento de la esperanza de vida también juega un papel decisivo. Con décadas más por delante, muchas personas se niegan a permanecer en relaciones insatisfactorias simplemente por tradición o miedo al cambio.

La sociedad contemporánea valora cada vez más el bienestar personal y el desarrollo individual, lo que hace que dejar una relación que genera malestar ya no sea visto como un fracaso, sino como un paso hacia una vida más plena y autónoma.

Cambios en la dinámica económica y social

La independencia económica ha facilitado que, sobre todo las mujeres, puedan tomar la iniciativa en estas decisiones. La reducción de la presión financiera y el acceso a recursos propios permite que los adultos mayores contemplen la separación sin depender completamente de la pareja.

Asimismo, la disminución del estigma social asociado al divorcio ha hecho que estas decisiones sean más aceptadas, lo que refuerza la sensación de libertad y la posibilidad de comenzar de nuevo sin juicios externos.

Una pareja de ancianos fotografiada en Suiza larazon

Desafíos emocionales y financieros

A pesar de las oportunidades que ofrece, el divorcio gris implica desafíos importantes. Dividir bienes, pensiones y propiedades acumuladas a lo largo de décadas puede alterar significativamente la seguridad económica de ambos miembros de la pareja.

Al mismo tiempo, la dimensión emocional es intensa, la pérdida de la pareja puede generar soledad, tristeza y un proceso de duelo prolongado. La reinvención personal requiere tiempo, esfuerzo y, en muchos casos, apoyo externo para reconstruir la vida social y emocional.

Una oportunidad para redescubrirse

Más allá de los desafíos, el divorcio gris también abre puertas a nuevas oportunidades. Muchos adultos mayores aprovechan esta etapa para explorar nuevas pasiones, retomar proyectos personales o formar nuevas relaciones.

Este fenómeno refleja un cambio cultural profundo, la vejez ya no se concibe únicamente como un período de rutina y estabilidad, sino como un momento en el que la búsqueda de la felicidad y el bienestar individual puede ocupar el centro de la vida.