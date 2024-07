¿Por qué escuchas canicas por las noches en el piso de arriba?: esta es la explicación científica.

Seguro que alguna vez te ha pasado. Son más de las doce de la noche, estás tumbado en el sofá viendo una serie o una película, con todo tu alrededor en silencio, y de repente escuchas un sonido metálico rodar por el techo. Parece que es algo redondo que se está deslizando por el piso de arriba. De hecho, el sonido te resulta familiar... Te paras a pensarlo por un momento, y lo acabas relacionando con una canica.

Sin embargo, te preguntas: "¡Qué raro! ¿Estarán los hijos de los vecinos jugando a estas horas?", aunque luego lo piensas en frío y caes en que tus vecinos de encima no tienen hijos... Aquí te asustas y empieza a aflorar una paranoia por la que no entiendes por qué has escuchado rodar canicas o si, tan siquiera, lo que has escuchado ha sido cierto. Tranquilo, no pasa nada. Todo esto tiene una explicación científica.

El pulso de Zhukowski o golpe de ariete

La explicación del sonido que asimilamos con unas canicas se encuentra en las tuberías del hogar y en lo que se conoce como pulso de Zhukowski, o golpe de ariete. Este fenómeno físico sucede cuando el agua que fluye por las tuberías se para en seco por el cierre de una válvula.

Las primeras “oleadas” del líquido impactan con fuerza con la puerta cerrada de la válvula, y son estas “oleadas” que llegan más tarde las que, al chocar con las primeras, producen el ruido. Después del choque del fluido, tiene lugar a una especie de “rebote”, con el que el agua tiende a ocupar el vacío que se ha generado tras ella, expandiendo así el aire hacia los bordes de la tubería. Como resultado de la tensión que sufren las tuberías, estas empiezan a temblar provocando un ruido muy parecido al del impacto de unas canicas contra el suelo. Pero, en realidad, no es otra cosa que el efecto que causa la presión del agua.

Sin embargo, que esto suceda no es peligroso, aunque sí es cierto que, en algunas ocasiones, un aumento de presión significativo sí que puede llegar a ser peligroso, pudiendo, incluso, llegar a romper tuberías e instalaciones hidráulicas.