Por qué hay que rociar vinagre en los faros del coche: ¿qué significa?

Cuando se trata de trucos domésticos, hay dos ingredientes que nunca fallan: el bicarbonato y el vinagre. Este último, es uno de los productos naturales más eficaces para desinfectar y eliminar la suciedad en profundidad.

El vinagre ha ganado fama como el protagonista de muchos trucos caseros, desde los relacionados con la cocina hasta los dedicados al mantenimiento del automóvil.

Tipos de vinagre y sus usos

Existen dos variedades principales de vinagre que se diferencian tanto por su elaboración como por su grado de acidez y finalidad

Vinagre de uso alimentario : es el que empleamos para aderezar y cocinar con un sabor suave y aroma afrutado

: es el que empleamos para aderezar y cocinar con un sabor suave y aroma afrutado Vinagre de limpieza: es un vinagre transparente, con una acidez mucho mayor, diseñado exclusivamente para tareas de limpieza.

El vinagre de limpieza es un producto versátil con múltiples beneficios. Actúa como desengrasante, neutraliza los malos olores y ayuda a eliminar restos de sarro y minerales incrustados.

Sin embargo no significa que sea valga para todas las superficies. Uno de los errores más comunes es usarlo sin comprobar si ese material lo tolera. Evita aplicarlo sobre pantallas electrónicas, encimeras de granito, joyas o metales delicados, ya que su acidez puede dañarlos o dejar marcas irreversibles.

Vinagre de limpieza, el truco sencillo y eficaz para quitar grasa La Razón

¿Por qué usar vinagre en los faros del coche?

Los faros del coche suelen acumular polvo, barros, restos de insectos y marcas de agua, lo que reduce su brillo y visibilidad. Con un poco de vinagre puedes devolverles su claridad de formar sencilla y económica.

limpiar los faros con vinagre paso a paso

Calienta una taza de vinagre en una olla o en el microondas durante unos minutos ( sin que llegue a hervir)

Deja enfriar ligeramente el vinagre y viértelo en un pulverizador

Rocía el vinagre tibio sobre los faros, evitando el contacto con la pintura del coche (si pasa, limpia enseguida con un paño húmedo)

Deja actuar unos minutos para que el ácido haga efecto

Limpia con un paño húmero y un poco de detergente. Notarás cómo desaparecen las manchas, el polvo y los restos incrustados.

Este es un claro ejemplo de que a veces los mejores trucos y los mejores resultados se consiguen con lo más simple. Un poco de vinagre y unos minutos de tu tiempo bastan para que los faros de tu coche vuelvan a brillar.