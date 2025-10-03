Qué es el impresioning, la técnica con la que los cacos consiguen entrar en casa copiando las llaves

Los ladrones han perfeccionado una técnica conocida como “impresioning” que les permite copiar la forma exacta de una llave sin forzar la cerradura. Con una herramienta en forma de T, introducen un cartucho de plástico en el bombín y giran suavemente hasta que las muescas quedan impresas. En cuestión de segundos pueden abrir puertas sin dejar rastro de manipulación, según describe la Guardia Civil en un informe.

Este método, cuya inversión apenas supera los 15 euros al comprarse online, ha crecido entre grupos organizados por su eficacia y discreción. La mínima intervención en el mecanismo impide que los propietarios detecten el intento de acceso, lo que ha llevado a la Guardia Civil a vigilar de cerca su propagación y desarticular varias redes que lo empleaban en comunidades como Madrid y La Rioja.

En una operación reciente, la Policía detuvo a tres individuos de entre 24 y 34 años acusados de usar “impresioning” y “bumping” —otro sistema que consiste en golpear una llave especial para forzar el bombín—. A estos arrestados se les atribuyen al menos ocho robos confirmados y otros veinte en investigación, con la capacidad de asaltar hasta tres viviendas por noche, siempre sin causar daños visibles en las cerraduras.

Frente a esta amenaza, los expertos en seguridad recomiendan reforzar las puertas con cerraduras electromagnéticas o electrónicas antitaladro y antivuelco, instalar alarmas perimetrales, cámaras de vigilancia y sensores de movimiento. También insisten en no duplicar llaves en ferreterías no certificadas y programar revisiones periódicas del mecanismo para mantener activas varias barreras de protección.