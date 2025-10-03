Así es la vida de Silvia Charro después de perderlo todo tras el vídeo sobre las hipotecas a tipo fijo que protagonizó junto a Simón Pérez

Silvia Charro, quien fuera consultora en la prestigiosa firma Engel & Völkers antes del viral, ha experimentado una transformación radical desde aquel polémico vídeo de 2017 que la lanzó a la fama junto a Simón Pérez. La entonces profesional del sector inmobiliario vio cómo su carrera se truncaba en cuestión de horas tras ser despedida, perdiendo junto a Pérez no solo sus empleos sino también la vivienda que tenían asignada por la empresa y unos ingresos mensuales que rondaban los 7.000 euros.

Este despido marcó el inicio de un declive que la ha llevado por caminos muy diferentes a los de su expareja, incluyendo experiencias traumáticas de violencia machista dentro del propio contexto de los directos.

Tras el fracaso de su intento por montar una consultoría económica llamada Neotecalia, la pareja dio un giro radical hacia el mundo del cannabis terapéutico, con un proyecto en Macedonia del Norte bajo el nombre Green Capital, una iniciativa que tampoco prosperó y que solo les reportó más problemas y demandas judiciales de inversores.

Fue en este contexto de ruina profesional cuando descubrieron el "dinero fácil" de los directos en internet, comenzando con un canal de YouTube sobre finanzas que derivó rápidamente hacia contenido cada vez más extremo y humillante a cambio de donaciones. Charro, en un intento por seguir el ritmo de este macabro espectáculo, llegó a participar en retos que la exponían públicamente, incluyendo tatuarse el logo de Forocoches y colaborar con un actor de cine para adultos, situaciones que según ha confesado, la llevaron a sufrir abusos y episodios traumáticos.

La separación y la lucha por la sobriedad

Mientras Simón Pérez continuaba su espiral autodestructiva en plataformas como Kick, Silvia Charro comenzó a distanciarse tanto física como emocionalmente de esa dinámica. En un testimonio desgarrador en el programa Espejo Público, la mujer confirmó que su relación con Pérez "está destrozada" y que ella dormía en casa de sus padres, añadiendo que "yo llevo limpia desde 2019" y que ya no aparecía en los directos de su expareja porque estaba "completamente en contra". Este distanciamiento marcó un punto de inflexión en su vida, demostrando una voluntad de recuperación que ha mantenido a lo largo de los últimos años a pesar de las enormes dificultades.

El pasado julio de 2025, Charro anunció que Simón había ingresado voluntariamente en un centro psiquiátrico para tratar sus adicciones, aunque según los reportes, abandonó el tratamiento al día siguiente y formalizó su separación de Silvia. Su historial de mantener la sobriedad desde 2019 contrasta marcadamente con el deterioro continuado de su expareja, mostrando una resiliencia que ha pasado más desapercibida para el público.

La vida de Silvia Charro representa así la otra cara de la misma moneda: la de quien, habiendo caído en las mismas circunstancias trágicas, ha intentado nadar contra corriente en busca de una estabilidad que se le negó tras aquel vídeo viral. Su historia de separación y mantenimiento de la sobriedad frente a la autodestrucción de Pérez ofrece un contrapunto esperanzador dentro de esta tragedia, que probablemente será explorado en profundidad en el reportaje de 'Equipo de Investigación' que se emite esta noche en La Sexta bajo el título 'La caída del gurú de las hipotecas'.