A esto se dedica ahora Simón Pérez, el economista que lo perdió todo tras el vídeo de las hipotecas a tipo fijo

Simón Pérez, el economista que se hizo famoso en 2017 por un vídeo viral sobre hipotecas a tipo fijo grabado junto a su pareja, Silvia Charro, ha visto cómo su vida se sumía en una espiral de autodestrucción tras perder su empleo y prestigio profesional. Ahora, su realidad dista mucho de las consultorías de inversión: pasa horas mendigando dinero en la plataforma de streaming Kick, donde realiza actos vejatorios a cambio de propinas que destina al consumo de crack, cocaína, ketamina, heroína y hachís.

Este declive, que él mismo ha descrito como un lento suicidio, se ha convertido en un espectáculo público que será analizado en profundidad este viernes por el programa 'Equipo de Investigación' de La Sexta.

El punto de inflexión ocurrió tras ser despedidos de sus trabajos como consultores financieros, un despido que siguió a la viralización del polémico vídeo en el que su errática actitud hizo sospechar que estaban bajo los efectos de sustancias. Aquel momento dejó sin sustento a la pareja y marcó el inicio de su caída. Tras un fallido intento de montar una empresa de cultivo de marihuana y de mantener un canal serio de asesoría financiera en YouTube, la pareja encontró en los directos en internet una fuente de ingresos fácil y rápida, aunque a un altísimo coste personal.

De la burla digital a la explotación en directo

La situación de Simón Pérez escaló hasta un punto crítico en la plataforma Kick, donde su autodestrucción se convirtió en entretenimiento para un público que paga por verlohttps://www.elperiodico.com/es/tele/yotele/20251003/equipo-investigacion-adentra-caida-simon-perez-mitico-viral-hipotecas-tipo-fijo-122230955|||. En sus transmisiones, que a veces se prolongan hasta quedarse dormido, ha realizado actos extremos como volcarse un cubo de vómito en la cabeza, beber su propia orina o untarse el cuerpo con una lasaña enmohecida y morderlahttps://as.com/tikitakas/famosos/la-tragica-caida-a-los-infiernos-de-simon-perez-el-mitico-defensor-de-las-hipotecas-a-tipo-fijo-n/|||. El propio economista ha llegado a declarar: "El canal va de esto, de meterme [sustancias] hasta que me cierren el canal o hasta que me muera"https://as.com/tikitakas/famosos/la-tragica-caida-a-los-infiernos-de-simon-perez-el-mitico-defensor-de-las-hipotecas-a-tipo-fijo-n/|||, una frase que refleja la gravedad de su adicción y la desesperación de su situación.

Esta noche, el programa 'Equipo de Investigación' presentado por Gloria Serra promete revelar "la historia completa que no se ha contado" en un reportaje titulado 'La caída del gurú de las hipotecas'. La investigación reconstruirá el viaje de la pareja desde el éxito inicial hasta la ruina empresarial y personal, e incluirá testimonios de los propios Simón Pérez y Silvia Charro, así como de inversores, expertos en salud mental y derecho digital. El reportaje plantea una pregunta incómoda sobre la responsabilidad colectiva cuando la autodestrucción se transforma en espectáculo.

La emisión del reportaje esta noche a las 22:30 horas en La Sexta busca ofrecer una mirada comprehensiva sobre una tragedia personal que se desarrolla a la vista del público.