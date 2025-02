¿En qué momento del día somos más optimistas? Un estudio lo explica

Un estudio publicado en la revista BMJ Mental Health ha revelado que la salud mental y el bienestar de las personas fluctúan a lo largo del día, con un estado anímico más positivo por la mañana y niveles más bajos de bienestar alrededor de la medianoche. Este hallazgo sugiere que los cambios en nuestro estado de ánimo pueden estar relacionados con el ritmo circadiano y otros factores biológicos.

El estudio, basado en datos del University College London COVID-19 Social Study, analizó información de 49.218 adultos entre marzo de 2020 y marzo de 2022. Los investigadores evaluaron cómo el momento del día, la estación del año y otros factores influían en los síntomas de depresión y ansiedad, la satisfacción con la vida y los sentimientos de soledad. Los resultados confirmaron que, en promedio, las personas se sienten mejor por la mañana y experimentan una caída en su bienestar hacia la medianoche.

Además, el estudio identificó que la salud mental es mejor durante el verano, mientras que los niveles de depresión, ansiedad y soledad aumentan en invierno. Estos resultados refuerzan la idea de que la luz natural y otros factores ambientales juegan un papel crucial en la regulación del estado de ánimo. Los investigadores atribuyen estas fluctuaciones diarias a cambios fisiológicos, como la variación de los niveles de cortisol, que alcanzan su pico después de despertar y disminuyen por la noche.

Feifei Bu, investigadora principal del estudio, enfatiza que aunque la pandemia de COVID-19 afectó a muchos aspectos de la vida diaria, los hallazgos del estudio coinciden con investigaciones previas sobre los ciclos del estado de ánimo.

Pese a los hallazgos generales, los expertos advierten que cada persona puede experimentar variaciones individuales en su salud mental a lo largo del día. Chloe Carmichael, psicóloga clínica y autora del libro 'Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety', destaca que aunque muchas personas se sienten mejor por la mañana, otras pueden encontrar su punto óptimo en la noche, cuando su creatividad y concentración aumentan.

Para mejorar el bienestar mental, los especialistas recomiendan conocer los propios ritmos de ánimo diarios y estacionales, anticipar los momentos difíciles y ajustar las rutinas según sea necesario. También sugieren métodos como planificar descansos, practicar la autorreflexión y comunicar estos patrones a los demás para mejorar la gestión emocional y la salud mental en general.