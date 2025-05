Raniero Mancinelli, sastre de los papas: "Será León XIV quien me diga el tipo de tejido que desea para su ropa"

A golpe de dedal, Raniero Mancinelli, a sus 86 años de edad, no ha parado de trabajar desde el momento en el que se enteró de que el Papa Francisco había fallecido. Nació en Le Marche, se fue a Roma a trabajar y nunca imaginó que se convertiría algún día en el sastre de los Papas. En el interior de su pequeño taller del Borgo Pio, en el Vaticano, junto a su nieto, atiende a LA RAZÓN entre puntada y puntada. Él será, con toda probabilidad, quien vestirá al recién elegido nuevo Pontífice León XIV, el cuarto de la historia que pasará posiblemente por su «atelier».

¿Cómo se encuentra?

Muy cansado, tengo tantas entrevistas, tantas preguntas y tanto por coser...

Usted ha sido el sastre de cabecera de los últimos tres Papas, ¿cómo fue su primer encuentro con Francisco?

Sinceramente, no lo recuerdo porque a mi negocio entra mucha gente y él era uno de los que venían aquí antes de ser Papa, así que imposible saber cuándo fue la primera vez que lo ví. Sería precioso saber de antemano que uno de los que entra aquí se convertirá un día en Papa.

¿Cómo o quién elige al sastre del Papa?

Probablemente lo elige él mismo por haberse vestido con nosotros antes. Yo sí le puedo contar cómo me convertí en el sastre del Papa Benedicto XVI. Él vivía aquí al lado, en la plaza, cuando era cardenal y casi todos los días cuando salía a pasear nos encontrábamos y nos saludábamos. Con esto quiero decirle que sí que teníamos relación desde hacía tiempo porque aquí le confeccionábamos su ropa, después se convirtió en Papa y me llamó para pedirme que le hiciera yo su ropa, hablo de todo el conjunto: sotana, solideo, esclavina, estola, pallio, capa y también los pantalones. Con el Papa Ratzinger tuve un trato muy directo. Sobre Franciso puedo decir que nunca quiso llevar pantalones claros como sí lo hizo el Papa Benedicto. Francisco vistió hasta el último momento con sus pantalones y sus zapatos negros.

¿También le llamó Francisco directamente para que diera forma a su ropaje?

Un día me llamó y me dijo que si nos podíamos ver. Fui a encontrarme con él en su casa de Santa Marta. Desde el primer encuentro fue con mucha cordialidad.

¿Qué diferencias de gustos había entre el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco?

Francisco ha sido el único que no ha querido llevar bajo la sotana blanca pantalones claros. Se lo pregunté, pero me dijo que no. Y eso que el Papa es el único que puede usar pantalones claros.

¿Cree que usted seguirá siendo el sastre del nuevo Papa?

Me gustaría, yo por el momento estoy preparando tres conjuntos de tres tallas diferentes, una pequeña, una mediana y una grande.

¿Y con qué tipo de tejido lo está realizando?

El tejido por el momento lo he decidido yo, una vez que salga elegido y sea yo el elegido para confeccionar la ropa, será el mismo Papa quien decidirá el tejido definitivo y algunos otros detalles.

Pero usted todavía no sabe si será el sastre elegido del nuevo Pontífice León XIV...

Yo de momento me preparo y espero ser el elegido.