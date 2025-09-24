Una revolucionaria terapia contra el VIH será 700 veces más barata en los países en desarrollo

Un acuerdo entre la organización UNITAID y otros socios anunciado este miércoles permitirá que el lenacapavir, una revolucionaria herramienta que previene el VIH con una sola inyección cada seis meses, esté disponible en países en desarrollo a un precio de 40 dólares al año, 700 veces menos que el que tiene actualmente en las economías más desarrolladas.

La asociación entre UNITAID (socia de la Organización Mundial de la Salud), Dr. Reddy¿s Laboratories, Clinton Health Access Initiative y Wits RHI permitirá que el lenacapavir sea mucho más asequible para pacientes de 120 países de ingresos bajos y medios a partir de 2027, anunció la primera entidad en un comunicado.

Desarrollado por la farmacéutica estadounidense Gilead, el lenacapavir fue considerado por la revista Science como el principal avance científico de 2024, ya que, aunque no sea una vacuna, es lo más cercano que ha encontrado la ciencia en más de 40 años de lucha contra una epidemia que ha causado la muerte de más de 40 millones de personas.

En los países de ingresos altos, el lenacapavir tiene un precio superior a los 28.000 dólares por persona al año; y aunque Gilead se comprometió a proporcionar un suministro asequible para al menos dos millones de personas en determinados países en desarrollo, el alcance ha sido limitado.

"Este inyectable de acción prolongada podría transformar la prevención del VIH para millones de personas que tienen dificultades con las pastillas diarias de profilaxis preexposición (PrEP)", explicó Unitaid.

El fármaco fue recomendado por la OMS en junio, después de que los organismos reguladores de medicamentos de Estados Unidos y la Unión Europea emitieran aprobaciones en este sentido en tiempo récord.

Mediante el anunciado acuerdo, la farmacéutica india Dr. Reddy¿s contará con apoyo financiero, técnico y regulatorio para entregar versiones genéricas asequibles y de calidad garantizada de lenacapavir a los países de ingresos bajos y medios.

Unitaid subrayó que ha dado este paso en un tiempo récord de dos años, cuando en ejemplos anteriores se ha tardado más de una década en obtener permisos para la fabricación de genéricos y su comercialización en países de ingresos bajos, informa Efe.