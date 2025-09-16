La ropa se secará más rápido en interiores este otoño usando un artículo doméstico: sin calefacción

Con la llegada del otoño y la bajada de temperaturas, secar la ropa dentro de casa puede convertirse en una tarea interminable. Si no se dispone de secadora y no se quiere encender la calefacción para acelerar el proceso, las prendas tienden a permanecer húmedas durante días, ocupando espacio y dificultando la ventilación del hogar. Sin embargo, los expertos en lavandería proponen una técnica simple, económica y muy eficaz que acelera el secado sin necesidad de recurrir a la energía extra.

El problema de secar la ropa en otoño

Durante el otoño, la humedad y la falta de calor dificultan que las prendas se sequen con rapidez. Los tendederos interiores son una alternativa habitual, ya que son económicos, plegables y no requieren electricidad. Aun así, su principal desventaja es el tiempo prolongado que tarda la ropa en quedar lista, especialmente cuando la calefacción aún no está en uso.

Mantener la ropa húmeda dentro de casa no solo resulta incómodo, sino que también puede incrementar la humedad ambiental, favoreciendo la aparición de malos olores o incluso moho en espacios poco ventilados.

El método de la toalla: cómo funciona

La técnica, conocida como “método de la toalla enrollada”, consiste en envolver cada prenda húmeda en una toalla seca para absorber el exceso de agua antes de colgarla. Según especialistas en lavandería como Lifestyle Clotheslines, esta práctica puede reducir de forma notable los tiempos de secado.

Pasos recomendados:

Extiende una toalla seca y coloca encima la prenda recién salida de la lavadora .

. Enróllala con firmeza, de modo que la tela húmeda quede completamente cubierta.

Presiona o retuerce suavemente los extremos para que la toalla absorba la mayor cantidad de agua posible.

Si lo deseas, añade papel absorbente en los pliegues para retirar aún más humedad.

Cuélgala en el tendedero interior una vez retirada la humedad extra.

De este modo, las fibras de la prenda contienen mucha menos agua desde el principio, lo que acelera el secado natural dentro de casa.

Aplicaciones en ropa de cama y prendas grandes

Martin Seeley, experto en descanso y director ejecutivo de MattressNextDay, recomienda este truco especialmente para sábanas y ropa de cama, que suelen tardar más en secarse por su tamaño.

Además, aconseja lavarlas por la mañana para aprovechar las horas más cálidas del día y ventilarlas bien antes de colgarlas. Un gesto tan simple como sacudir las prendas antes de tenderlas también ayuda a separar las fibras y facilitar que circule el aire entre ellas.

Una alternativa práctica y sin coste energético

La técnica de la toalla se ha convertido en una solución práctica para quienes quieren acelerar el secado de la colada sin encender la calefacción ni usar la secadora. No requiere inversión extra, aprovecha artículos domésticos comunes y contribuye a mantener la ropa fresca y lista en menos tiempo.

Este otoño, aplicar este método puede marcar la diferencia entre tener la casa invadida por ropa húmeda durante días o disfrutar de prendas secas con rapidez, sin que la factura de la luz aumente.