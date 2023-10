¿Sabes cuáles son las palabras más típicas de tu comunidad autónoma? ¿Y de las demás?

España es un país muy rico en lenguas y culturas. Aunque solo existan tres lenguas cooficiales, cada comunidad autónoma tiene su propia jerga con la que se entiende y convive día a día. Palabras que para otras personas fuera de esa comunidad pueden parecer extrañas pero que sin embargo, ellos usan todos los días.

No es sencillo conocer el significado de todas, ni si quiera saber cuáles son las palabras más comunes si no conoces a nadie de esa zona o nunca has vivido allí. Hay expresiones más comunes como 'acho' u 'ho' mientras que hay palabras más desconocidas como 'mangurrián', 'reseso' o 'lambuzo'.

Mapa con las palabras más típicas por comunidades autónomas La Razón

Estas son las palabras más típicas y su significado por comunidades autónomas

En Galicia, las palabras más comunes son morriña, carallo y reseso. Utilizan morriña cuando echan de menos su tierra, usan carallo como equivalente de carajo y hacen referencia al pan duro del día anterior con reseso : este pan está reseso.

En Asturias, no se dice prado, se dice prao, en vez de niño se dice guaje y en vez de mucho se dice pila. También se utiliza el 'ho' al final de una frase a muestra de asombro o sorpresa: ¡Calla ho!

Continuando por el norte, las palabras más comunes en Cantabria son acaldar y espáis. Acaldar significa ordenar o arreglar una cosa mientras espáis son las típicas zapatillas de hacer deporte, también llamadas deportivas o playeros, como se dice en Asturias.

Gaupasa o potear son las palabras más usadas de País Vasco. Las dos hacen referencia a salir de bares: potear se utiliza más para ir de pinchos, tomar algo e ir de bar en bar mientras que gaupasa se usa para referirse a salir de fiesta y no volver hasta el día siguiente.

En Castilla y León algunas de sus palabras más conocidas son chiguito, marchar o cucear. Para referirse a un niño pequeño, en esta comunidad autónoma lo llaman chiguito y para decir que alguien está cotilleando o es un cotilla dicen que está cuceando o que es un cuzo . Marchar, que también se utiliza en Asturias, hace referencia al momento de irse: Adiós, me marcho.

En Navarra usan mucho el diminutivo -ico y el verbo jarrear. Allí dicen majico para referirse a que alguien es majo, agradable. En cambio jarrear significa que llueve mucho.

En La Rioja, la palabra que más se usa es pantaloneta, que como bien dice, se refiere al pantalón, pero al corto, al que se usa en verano.

En Aragón son mucho de decir maño y co. Aunque también utilizan con mucha frecuencia chipiarse o ir de propio. Los maños son personas que viven en Aragón, se llaman así entre ellos; co lo utilizan para decir amigo, colega; chipiarse significa empaparse por la lluvia e ir de propio lo usan para referirse a que van a hacer algo: dejo a mi hermana y voy de propio.

Prou, apa y burxar son palabras típicas de Cataluña. Prou significa que algo es suficiente, apa lo utilizan para despedirse y con burxar quieren decir que alguien se mete con otra persona o con un preciso instante metiendo el dedo en la llaga.

En Madrid, en vez de mucho, muy o bastante se dice mazo, en lugar de me apetece dicen me renta y en vez de llamar la atención dicen cantearse.

En Extremadura alguien es un lambuzo si le gusta mucho comer; allí no atajan por un camino más corto, allí atrochan y usan 'acho' para referirse a muchacho.

Una persona tosca y basta es un mangurrián en Castilla-La Mancha mientras que un rochero es aquel que nunca para por casa y un lustroso aquel que viste bien y siempre tiene buen aspecto.

En la Comunidad Valenciana usan ¡ché! para casi todo, como una coletilla. Con ella pueden expresar multitud de sensaciones: alegría, enfado, sorpresa... ¡Ché! ¿Qué es eso? o Esto no es así ¡ché! Nano lo utilizan para referirse a un amigo o colega y mañaco a un niño que se porta mal.

Las palabras de Andalucía quizás son las que más se conocen en el resto de España. Para referirse a alguien, por excelencia, dicen 'quillo' o 'illo', utilizan coraje para decir que algo les da rabia y pechá para decir que hay bastante de una cosa.

En Murcia, pijo no significa ir bien vestido sino que lo utilizan para referirse a poca cantidad o a la indiferencia hacia algo. También utilizan acho, como en Extremadura, como diminutivo de muchacho.

En las Islas Baleares, uep es una manera de saludarse que significa como ¡hey! u hola. Acotxat lo utilizan para referirse a una persona que está muy tapado o que duerme con muchas mantas.

En las Islas Canarias, al autobús se le dice guagua y utilizan fleje para decir que hay mucha cantidad sobre algo.