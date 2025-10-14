Ni turrones ni polvorones: el doble golpe de Mercadona para arrasar esta Navidad no está en alimentación

Mercadona ha lanzado su ofensiva para la campaña de Navidad, y no lo ha hecho en los lineales de alimentación, sino en su sección de perfumería. La cadena de supermercados valenciana ha puesto sobre la mesa una estrategia calculada para hacerse un hueco en un sector cada vez más competitivo, el de la cosmética, con el lanzamiento de dos ediciones limitadas de sus ya clásicos calendarios de Adviento de belleza.

De hecho, este movimiento responde a una tendencia que se ha consolidado con fuerza en España en los últimos años. Los calendarios de Adviento de este tipo se han convertido en un regalo muy recurrente durante las semanas previas a las fiestas, además de una potente herramienta de marketing que permite a las marcas dar a conocer una amplia variedad de su catálogo en formatos de muestra.

En este contexto, la compañía ha optado por un doble lanzamiento para abarcar distintos perfiles de consumidor, una estrategia que busca no dejar a nadie fuera. La idea es clara: ofrecer dos propuestas diferenciadas tanto en formato como en precio para adaptarse a todos los bolsillos y expectativas.

Una propuesta doble para la campaña navideña

Por un lado, se encuentra la opción más completa, presentada en un elegante maletín rígido que contiene veinticuatro productos distintos, desde maquillaje y cosmética hasta accesorios de belleza. Este formato, con un precio de 25 euros, está además concebido para tener una segunda vida, ya que su estructura permite que se reutilice como neceser o caja de almacenamiento una vez desveladas todas las sorpresas.

Asimismo, para quienes buscan una opción más asequible sin renunciar al ritual diario, Mercadona ha presentado una alternativa más compacta y original. Se trata de un calendario con forma de buzón de correos, bautizado como «Buzón Mail Post», que incluye dieciséis productos y tiene un coste de 13,50 euros, dirigido a un público que desea un detalle más ajustado de presupuesto.

Con esta diversificación de la oferta, la cadena no solo satisface una demanda creciente, sino que también consolida su línea de perfumería como un actor relevante de cara al decisivo periodo navideño, un momento clave para las ventas en el sector del cuidado personal en nuestro país.