Santander incrementa sus iniciativas frente a la deforestación en su lucha contra el cambio climático

Banco Santander celebra el Día Internacional de los Bosques de Naciones Unidas anunciando la plantación de

su segundo bosque Santander en España, que estará ubicado en el municipio de Torga, Asturias, en el marco

de su contribución al proyecto Motor Verde de la Fundación Repsol.

Allí se trabaja ya en una extensión aproximada de 60 hectáreas afectadas por un grave incendio, con labores

de desbroce y ahoyado, que darán paso a un proceso de plantación del segundo bosque Santander, cuya

finalización está prevista para finales del mes de junio. Con esta iniciativa de compensación de 50 años de

duración, se conseguirán absorber 27.000 toneladas de CO2

. La primera de estas plantaciones tuvo lugar en la

localidad de Caminomorisco, en Cáceres.

En total, Banco Santander contribuirá con 275.000 árboles a la reforestación de tres bosques, con una

financiación de 1,5 millones de euros, que además generan empleo y revitalizan zonas rurales.

En esta línea, la entidad continúa aplicando su plan para frenar la deforestación y proteger la biodiversidad en

distintos países en los que desarrolla su actividad, consciente de su capacidad para influir en el uso sostenible

de la naturaleza, en su protección y recuperación.

Amazonia brasileña y parques nacionales en Reino Unido

El Grupo está comprometido desde hace varios años con la protección de la Amazonía en Brasil y el desarrollo

de prácticas sostenibles. Dada la preocupante deforestación que viene sufriendo la zona, mantiene medidas

adicionales a su política habitual de gestión de riesgos medioambientales con los clientes con operaciones en

la Amazonía en este país, principalmente agricultores y ganaderos.

El pasado mes de diciembre, Santander se convirtió en el primer banco en unirse a la iniciativa Innovative Finance

for the Amazon, Cerrado and Chaco (IFACC), que cuenta con el apoyo de The Nature Conservancy, Tropical Forest

Alliance, el Foro Económico Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPFI).

Además, para el banco la bioeconomía forestal tiene un gran potencial para cambiar la tendencia de la

deforestación, aumentar el valor de los bosques y crear puestos de trabajo, fuentes de ingresos y desarrollo.

Sin embargo, muy pocas empresas pueden materializar ese potencial a velocidad y escala. Por ello, Santander

lanzó en noviembre de 2022, junto con la coalición Plano Amazonia, la Fundación Certi y el Vale Fund, la

Plataforma Amazon Journey para fortalecer el ecosistema de innovación asociado a la bioeconomía forestal.

La plataforma está preparada para movilizar a 20.000 profesionales cualificados de la región, con formación

en emprendimiento, innovación y bioeconomía.

Estas acciones se suman a la creación de la empresa Biomas junto a Vale, Marfrig, Suzano, Itaú y Rabobank,

anunciada durante la COP27 celebrada en Egipto. Se trata de una nueva empresa forestal que, mediante la

plantación de 2.000 millones de árboles autóctonos, protegerá y recuperará 4 millones de hectáreas en Brasil

en los próximos 20 años.

Por otra parte, Santander es miembro fundador en Reino Unido de la iniciativa Net Zero With Nature centrada

en los parques nacionales británicos, con la que se pretende atraer financiación privada para recuperar las

turberas con el fin de prevenir las emisiones de carbono. El Banco financia un proyecto de recuperación piloto

en el Parque Nacional de los Cairngorms, en Escocia.

Los parques nacionales albergan casi una cuarta parte (24%) de las turberas del ReinoUnido, lo cualrepresenta

una oportunidad para reducir las emisiones: los ecologistas estiman que rehabilitar turba deteriorada podría

reducir en un 5% las emisiones anuales del Reino Unido

Evaluación de impacto

Banco Santander está incrementando sus esfuerzos para comprender y evaluar cómo su financiación afecta a

la naturaleza. Por ello, presta especial atención a diversas iniciativas y marcos regulatorios que tiene en cuenta

para su implementación progresiva y para desarrollar herramientas que le permitan desarrollar un marco de

actuación responsable.

La entidad está realizando una evaluación del impacto y dependencia de la biodiversidad y la naturaleza para

identificar interacciones entre su actividad y el medio natural. Este ejercicio le permitirá comprender cada vez

mejor las relaciones entre su cartera de préstamos y los factores que causan la pérdida de biodiversidad.

Santander tiene claro que la naturaleza debe ser un factor a tener siempre en cuenta en la toma de decisiones

empresariales, en el contexto de la lucha contra el cambio climático.