"Por ser repetidores nos obligan a ocupar una sola silla entre dos": la anécdota de una universitaria española arrasa en redes

Una alumna ha compartido en la red social X (antes Twitter) una imagen en la que mostraba cómo ella y un compañero repetidor de una asignatura habían sido asignados al mismo puesto: una sola silla y un único ordenador. La estudiante, identificada como Marta (@martaqbdicjwj), ha publicado una fotografía en la que se le ve junto a otro alumno, Gonzalo, compartiendo espacio en un aula de informática. Según ha dicho, la medida se debe a que la universidad prioriza la ocupación de los puestos disponibles por parte de los estudiantes de primer curso y, en el caso de quienes repiten asignatura, deben compartir equipamiento.

“Rare aesthetic: a Gonzalo y a mí, por ser repetidores, nos obligan a ocupar una sola silla entre los dos para no quitarle sitio a la gente de primero”, ha escrito en la red social. El mensaje viene acompañado de la prueba gráfica que mostraba a ambos utilizando un único ordenador de sobremesa.

La publicación se ha viralizado rápidamente, superando el millón de visualizaciones y cosechando decenas de miles de “me gusta”. La imagen ha generado numerosas reacciones en redes sociales, desde mensajes de indignación por la precariedad de recursos en la enseñanza pública hasta comentarios en tono jocoso que ironizaban sobre la situación.

Entre la crítica y el humor

Algunos usuarios se han mostrado molestos por una medida que consideraron injusta. “Pagar segunda matrícula que cuesta el doble para esto es fuerte”, ha señalado un comentario. Otros han sugerido presentar quejas a Delegación o reivindicaron una mejor gestión de los recursos en las universidades públicas.

Por el contrario, también han abundado las bromas. Varias publicaciones han jugado con la idea de que compartir espacio facilitaría la vida social de los estudiantes: “Y así es como conocí a vuestro padre”, ha bromeado un usuario. “Ya sabéis la mitad y sólo os hace falta la mitad de sitio”, ha añadido otro, ironizando sobre la lógica de la medida. Incluso ha habido quienes recomendaron comprar una silla plegable para solventar el problema.