Con solo una bolsa de plástico con agua y unas monedas dentro tendrás el invento del año
En lugar de recurrir a productos químicos, es posible optar por soluciones naturales y muy fáciles de preparar para poner fin a las moscas, mosquitos o pájaros que entran por tu ventana
Con la llegada de la primavera y durante todo el verano, los insectos se convierten en invitados indeseados en muchos hogares. Moscas y mosquitos invaden cocinas, balcones y terrazas, causando incomodidad y, en algunos casos, dolorosas picaduras. Aunque existen repelentes químicos en el mercado, no siempre son la mejor opción: algunos son costosos y otros generan efectos secundarios en personas sensibles.
Un invento simple y económico
En lugar de recurrir a productos industriales, es posible optar por soluciones naturales y muy fáciles de preparar. Uno de los remedios caseros más populares consiste en colgar una bolsa de agua con monedas en la ventana o cerca de la puerta.
Este truco, utilizado en distintos países, se basa en un principio muy sencillo: la luz que se refleja en el agua y en las monedas desorienta a moscas y mosquitos, que huyen al percibir esos destellos.
Qué materiales necesitas
La preparación es rápida y apenas requiere elementos que solemos tener en casa:
- Una bolsa de plástico con cierre hermético.
- Cuatro monedas.
- Dos cucharaditas de sal.
- Zumo de limón.
- Agua.
- Un soporte o gancho (puede ser un clip abierto).
Cómo preparar la bolsa repelente
- Mezcla agua con sal para crear una solución salina.
- Añade unas gotas de zumo de limón y agita bien.
- Vierte la mezcla dentro de la bolsa hermética.
- Introduce las cuatro monedas en el interior y ciérrala bien.
- Coloca un soporte o un clip para poder colgarla en la zona deseada.
fUna vez instalada, la bolsa comenzará a reflejar la luz. Este truco puede durar bastante tiempo siempre que la bolsa se mantenga intacta y no se derrame su contenido.
¿Funciona realmente?
Algunos expertos señalan que este método tiene una base lógica: los destellos de luz confunden el sistema visual de ciertos insectos, sobre todo de las moscas, que evitan acercarse. Aunque no todos coinciden en que sea eficaz al 100 %, lo cierto es que muchos usuarios lo recomiendan como alternativa práctica y económica.
Este invento resulta especialmente atractivo porque no contamina, es barato y se prepara en pocos minutos. Además, puede repetirse cuantas veces sea necesario. Con solo una bolsa, agua, sal, limón y monedas, es posible reducir la presencia de insectos en casa sin necesidad de usar repelentes químicos.
