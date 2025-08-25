Con solo una bolsa de plástico con agua y unas monedas dentro tendrás el invento del año

Con la llegada de la primavera y durante todo el verano, los insectos se convierten en invitados indeseados en muchos hogares. Moscas y mosquitos invaden cocinas, balcones y terrazas, causando incomodidad y, en algunos casos, dolorosas picaduras. Aunque existen repelentes químicos en el mercado, no siempre son la mejor opción: algunos son costosos y otros generan efectos secundarios en personas sensibles.

Un invento simple y económico

En lugar de recurrir a productos industriales, es posible optar por soluciones naturales y muy fáciles de preparar. Uno de los remedios caseros más populares consiste en colgar una bolsa de agua con monedas en la ventana o cerca de la puerta.

Este truco, utilizado en distintos países, se basa en un principio muy sencillo: la luz que se refleja en el agua y en las monedas desorienta a moscas y mosquitos, que huyen al percibir esos destellos.

Qué materiales necesitas

La preparación es rápida y apenas requiere elementos que solemos tener en casa:

Una bolsa de plástico con cierre hermético.

Cuatro monedas.

Dos cucharaditas de sal.

Zumo de limón.

Agua.

Un soporte o gancho (puede ser un clip abierto).

Cómo preparar la bolsa repelente

Mezcla agua con sal para crear una solución salina.

Añade unas gotas de zumo de limón y agita bien.

Vierte la mezcla dentro de la bolsa hermética.

Introduce las cuatro monedas en el interior y ciérrala bien.

Coloca un soporte o un clip para poder colgarla en la zona deseada.

fUna vez instalada, la bolsa comenzará a reflejar la luz. Este truco puede durar bastante tiempo siempre que la bolsa se mantenga intacta y no se derrame su contenido.

¿Funciona realmente?

Algunos expertos señalan que este método tiene una base lógica: los destellos de luz confunden el sistema visual de ciertos insectos, sobre todo de las moscas, que evitan acercarse. Aunque no todos coinciden en que sea eficaz al 100 %, lo cierto es que muchos usuarios lo recomiendan como alternativa práctica y económica.

Este invento resulta especialmente atractivo porque no contamina, es barato y se prepara en pocos minutos. Además, puede repetirse cuantas veces sea necesario. Con solo una bolsa, agua, sal, limón y monedas, es posible reducir la presencia de insectos en casa sin necesidad de usar repelentes químicos.