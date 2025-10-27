Tiemblan las clínicas estéticas: el sérum 'efecto bótox' de Mercadona que se aplica con jeringuilla por 6 euros

Mercadona ha vuelto a mover ficha en el complejo tablero de la cosmética, consolidando su estrategia de poner al alcance del gran público innovaciones que hasta ahora parecían reservadas a gamas mucho más altas. La cadena de supermercados valenciana continúa firme en su apuesta por la democratización del cuidado facial, lanzando productos que combinan principios activos de vanguardia con precios imbatibles, una fórmula que convierte casi cada novedad de su marca Deliplus en un fenómeno viral.

Esta vez, el revuelo lo ha provocado un sérum bautizado con un nombre que es toda una declaración de intenciones: 'Botox Like Serum'. Se trata de un corrector de arrugas intensivo que busca ofrecer un efecto rejuvenecedor visible con un precio de apenas seis euros por unidad, una cifra que rompe por completo las barreras del mercado para un cosmético con estas características. Su objetivo es claro: competir con tratamientos de cabina mucho más costosos.

De hecho, su diseño está pensado para maximizar la eficacia del producto. Se presenta en un envase que imita la forma de una jeringuilla, sin aguja, un formato que no es casual, ya que facilita una aplicación precisa y directa sobre las líneas de expresión. Está especialmente recomendado para combatir las arrugas de la frente, el entrecejo y la zona del contorno de los ojos, las conocidas patas de gallo.

Así funciona el péptido que imita al bótox

Asimismo, la clave de su promesa reside en un ingrediente estrella, un hexapéptido. Este compuesto es el responsable de imitar la acción de la toxina botulínica de una forma completamente tópica y no invasiva. Su mecanismo de acción se centra en relajar la contracción de los músculos faciales, un proceso que ayuda a suavizar las arrugas ya existentes y, con un uso continuado, a prevenir la formación de nuevas marcas de expresión.

Por otro lado, una de sus grandes ventajas competitivas es su versatilidad. Para evitar dudas sobre su encaje en las distintas rutinas de belleza, el sérum ha sido formulado para ser apto para todo tipo de pieles, desde las más secas a las más grasas. Con este enfoque, la compañía busca ampliar al máximo su público potencial y asegurar que cualquier cliente pueda incorporar este nuevo cosmético a su cuidado diario sin complicaciones.