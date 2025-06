Una tiktoker chilena prueba la paella valenciana y desata la polémica: "Tiene conejo y me da demasiada pena"

España es el paraíso idílico para muchos extranjeros. El clima benevolente con el ciudadano y la infinidad de parajes hermosos que nos brinda la madre naturaleza son algunos de los motivos que confirman esta afirmación. Sin embargo, otro de los factores que motivan al turismo es la gastronomía característica de España. Esta afirmación no es fruto del azar y tanto a nivel profesional como social ha sido sustentada durante años por los paladares más exquisitos. Los múltiples premios que residen en nuestros restaurantes abalan la calidad de nuestro repertorio culinario.

Cada territorio de la península ibérica cuenta con sus encantos propios en este ámbito y esto, con el paso de los años, se ha visto reflejado en el apartado turístico. Uno de los principales intereses de quienes deciden visitar el territorio nacional es para desmitificar la leyenda que existe sobre la riqueza de nuestra comida. En la mayoría de casos la contestación a este acto suele ser positiva y, en pocas palabras, gran parte de los turistas que regresan a su cuidad natal lo hacen con una paquete de jamón ibérico debajo del brazo.

Por el contrario, este tema también suscita cierto conflicto con aquellos que menosprecian esta parte de la cultura española. Por malas decisiones, la visita de lugares inadecuados o, simplemente, por las costumbres del turista, esta cocina no casa con sus gustos. No obstante, en el acaso que hoy nos concierne, la crítica hacia la paella valenciana, el plato favorito de muchos españoles, no sitúa su foco en el sabor per se sino en uno de los ingredientes más característicos.

Una tiktoker desata la polémica sobre la paella

La "tiktoker" chilena conocida en redes sociales como Phili Smith sentenció su juicio respecto a la paella en una de sus últimas publicaciones. Su visita al restaurante Casa Baldo 1915 fue el lugar donde se produjeron ciertas contrariedades expresadas por la internauta que no tienen que ver ni mucho menos con la experiencia sino con sus gustos personales. En este sentido, Smith agregó que llevó a cabo su cata acompañada de su un familiar. "Quería probar la paella valenciana porque estamos acá y veo que hay una patita", añade.

Asegura que aquel muslo le recordó a los conejos que venden en los grandes mercados y por tanto agregó lo siguiente: "La paella valenciana tiene conejo y me da demasiada pena". La verdad es que este alimento suele crear cierto rechazo, sobre todo, en los países americanos debido a que allí se considera un animal doméstico. Por tanto, es normal el impacto al hallar un trozo de esta carne en el plato. "Como vaca pero igual me da pena", añadió la chilena confirmando su hipocresía en los juicios. "Me la terminé comiendo y estaba maravillosa pero fue la sorpresa nada más", concluye.

Las reacciones en los comentarios

En este sentido, los usuarios fueron tan variopintos como copiosos y, por ende, muy variados. "No pasa nada es normal que te de pena, no estas acostumbrada pero te animo a que sigas probando comidas españolas y valencianas", añadió un seguidor indicando la riqueza de la gastronomía nacional. Otro, con un tono más sarcástico, pero algo hiriente informó sobre lo siguiente: "Pues la mejor paella lleva caracoles también". Por último, otro alegó que "perdón pero me hace gracia".