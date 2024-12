Tomás Merina: "Si ganamos, será sin hipotecas. Somos gente decente"

Es médico y licenciado en Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración. Tomás Merina, el rival de Manuel Martínez- Sellés en las elecciones para presidir el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), asegura que los apoyos que tiene en su candidatura no le condicionan. No reniega de sus vínculos con los sindicatos, pero defiende que su proyecto es "plural".

¿Qué le lleva a presentarse a estas elecciones?

La ilusión por devolver a los médicos el orgullo de pertenencia a una profesión que se ha devaluado en exceso. Madrid es la comunidad con más colegiados de toda España y tiene la obligación de liderar el renacimiento que la profesión necesita.

¿Qué es lo que más y lo que menos le ha gustado de la labor de su rival, Sellés, en estos años?

Sellés ha tenido una desgraciada gestión con una junta directiva en la que han dimitido la mitad de sus miembros. Deja el Colegio empantanado de pleitos, abandonó vergonzosamente a los compañeros de Primaria en sus reivindicaciones y ha despilfarrado el patrimonio de los colegiados.

Ha cuestionado el desembolso desmesurado en obras dentro del Colegio por parte de la actual junta. ¿Mantendría la sede actual, que está bajo alquiler, o preferiría que el Colegio tuviera una nueva en propiedad?

El edificio que ocupa es propiedad del Estado, que tiene hecha una cesión de uso. Después de gastar 4,5 millones en el mismo, no queda más remedio que continuar. Más adelante se pueden pensar alternativas.

El Colegio ha estado en el centro de la polémica por el intento de alguna empresa de controlarlo. ¿Qué planea hacer para mantenerlo libre de intereses espurios?

Al contrario que Sellés, nosotros somos transparentes en nuestros acuerdos y nos presentamos con independencia de cualquier tipo de interés comercial. Nuestra candidatura se financia con aportaciones de los candidatos y, si gana, será sin hipotecas. Somos gente decente.

¿Ha intentado alguna empresa acercarse a usted durante esta campaña en busca de trato de favor si gana las elecciones?

Hemos hablado por iniciativa propia con AMA y con Uniteco. Respetamos su trabajo, pero no hemos llegado a ningún acuerdo.

Sus rivales acusan a su candidatura de ser un apéndice de Amyts, el sindicato que hostiga a Díaz Ayuso desde el lado sanitario. ¿Es cierto?

He sido empresario en el sector sanitario madrileño durante más de 30 años. He pertenecido a la junta directiva de la patronal de hospitales mucho tiempo. Tengo el apoyo de Amyts, que es el sindicato mayoritario entre los médicos, de CSIT-SIME (otro sindicato médico) y de otras organizaciones profesionales. Sus apoyos no me condicionan. Tenemos vocación de colaborar con la Consejería y el Ministerio.

¿Son una candidatura de izquierdas, apoyada por Mónica García, como señalan los rivales?

Es una acusación sin ningún fundamento. La nuestra es una candidatura transversal, como lo es el colectivo médico. Incluye, por ejemplo, a Enrique Normand, quién fue diputado autonómico por UPyD. O a médicos conocidos por ser muy críticos con el actual Gobierno central, como Pedro Arriola. Llevamos muchos meses de trabajo y me enorgullece presentar una candidatura plural.

¿Cree que un Colegio profesional debe actuar como un sindicato?

No. Tienen espacios y competencias diferentes. El colegio debe promover la mejor praxis médica para la correcta atención a los ciudadanos.

¿Con qué proyectos principales se presentan a estas elecciones?

Tenemos un extenso programa que invitamos a todos los compañeros a consultar (icomemparatodos.com). Necesitamos recuperar la Atención Primaria y queremos aportar soluciones a la Consejería. En la Hospitalaria, los profesionales deben tener el reconocimiento correspondiente a su esfuerzo. Hemos firmado un acuerdo con la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense para crear un observatorio de la profesión.

¿Plantean algún tipo de medida para proteger al médico del seguro libre y mejorar sus pírricas retribuciones?

La situación de la privada tiene que cambiar. Hay un clamor para que se mejoren los honorarios, pero no será suficiente. Hay mucho trabajo que hacer, y créame que de este tema tengo bastante experiencia.

Ha sido empresario desde el Hospital Fuensanta. ¿Hay que defender a los médicos de la privada frente a las presiones empresariales?

El médico se ha quedado demasiado alejado de las decisiones estratégicas, debe recuperar posiciones. Un centro clínico podrá tener más o menos equipamiento, pero lo que es imprescindible es la labor de sus profesionales.

¿Bajará las cuotas a los colegiados?

Mi compromiso es tener unas cuotas que estén entre las más bajas del país. Tendremos que hacer una auditoría, el 2024 me temo que haya sido catastrófico. Sellés prometió cuota "cero", no cumplió y ha dejado las cuentas exhaustas.

¿Quién tiene razón en la guerra de Muface, el Gobierno o las aseguradoras?

Los médicos, que son los que de verdad dan el servicio, con unos honorarios ridículos y unas condiciones leoninas que tienen que cambiar.

¿Ve en la crisis de Muface un intento político de la izquierda de sobrecargar sistemas sanitarios como el de Madrid?

Yo creo que la cuestión de fondo es el reparto de costes. En todo caso, en Madrid, tanto los centros públicos como en los privados, tienen una demanda asistencial elevada. Todos los recursos son necesarios.

¿Qué opinión le merece que el Gobierno tenga paralizados miles de expedientes de médicos extracomunitarios mientras las comunidades no pueden encontrar médicos?

Que no es razonable. Los compañeros extracomunitarios tienen derecho a que se les responda con más rapidez.

¿A qué achaca la baja participación de los médicos en las elecciones colegiales y la desafección profesional con respecto a estas corporaciones?

A la mala gestión. El Colegio no ha sabido llegar a los compañeros. Hay que ser útiles, respetuosos y sin extremismos.