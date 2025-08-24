Una odontóloga advierte de que tu cepillo de dientes podría estar "repleto" de bacterias procedentes de tu váter

La odontóloga Almudena Herraiz ha viralizado una advertencia sobre los riesgos invisibles que acechan en nuestros cuartos de baño, especialmente en un objeto de uso diario como el cepillo de dientes. En un video que ha circulado ampliamente en redes sociales, la experta explica que tirar de la cadena del váter con la tapa levantada provoca la dispersión de "un montón de bacterias y partículas fecales" que se depositan sobre superficies cercanas, incluyendo el cepillo dental.

Estas partículas, según detalla Herraiz, no se evaporan, sino que permanecen en el aire durante minutos antes de depositarse en diversas superficies. El riesgo se multiplica porque los cepillos suelen mantenerse húmedos después del uso, creando un ambiente ideal para la proliferación bacteriana. La especialista subraya que este fenómeno está respaldado por investigaciones científicas que analizaron el comportamiento de los aerosoles durante la pandemia.

Recomendaciones prácticas

Herraiz recomienda dos medidas esenciales para proteger los cepillos: cerrar siempre la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena y almacenar los cepillos en fundas ventiladas lejos del váter. Como alternativa sugiere guardarlos en cajones tras secarlos adecuadamente frotando las cerdas con los dedos limpios para eliminar el exceso de humedad. La odontóloga insiste en que estos sencillos gestos, junto con el reemplazo regular del cepillo, pueden reducir significativamente la exposición a contaminantes fecales durante la higiene bucal diaria.