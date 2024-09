En torno a Medjugorje

El pasado 17 de mayo el Dicasterio para la Doctrina de la Fe hizo públicas nuevas «Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales». Ese día, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, al presentar el documento, dijo: «La investigación sobre Medjugorje no ha acabado, pero con estas normas será más fácil llegar a una conclusión prudencial, como en otros muchos casos». Seis meses después, el purpurado cumplió su palabra e hizo pública una nota titulada «La Reina de la paz», dedicada a la «experiencia espiritual vinculada a Madjugorje».

«Ha llegado el momento –se afirma en la premisa– de concluir una larga y compleja historia en torno a los fenómenos espirituales de Medjugorje. Se trata de una historia en la cual se sucedieron opiniones divergentes de obispos, teólogos, comisiones y analistas». El extenso documento concluye concediendo un «nihil obstat» o visto bueno a este acontecimiento espiritual, pero «esto no implica una declaración del carácter sobrenatural del fenómeno en cuestión».

En otras palabras, no se pronuncia sobre si la Virgen se apareció o no a los seis muchachos en 1981 y en años posteriores. Por lo tanto, se aclara que los fieles no están obligados a creerlo. Al mismo tiempo, reconoce los abundantes frutos espirituales vinculados a la parroquia–santuario y formula un juicio globalmente positivo sobre los mensajes con algunas precisiones. Destaca las abundantes conversiones y las muchas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.

También se considera «no aconsejable» encontrar a los «supuestos videntes». Se peregrina, pues, para honrar a la Madre Dios (La Gospa, en croata, que quiere decir La Señora) y para hacerle llegar las oraciones de los fieles, no para curiosear o buscar otro tipo de emociones fuertes.